最近政治人物熱絡前往「朝拜探視」館長陳之漢的消息，引起嫌棄般的基層熱議。有人嘲諷又灰心地寫下「館長≥中時＋聯合」的輿論程式，描繪政壇所見的網紅人氣重要性早已遠遠大過輿論影響力。

但要說傳統媒體早已燈枯蕊盡，主播張雅琴卻始終在社群討論中轟炸搶戲且不輸館長。美豬事件在5年前後的張雅琴毫不心虛地從「惡罵」到「追捧」，立場與朝野對換的民進黨同步丕變且毫不嘴軟，各種貼圖比對張雅琴「寡廉鮮恥」的惡評，流竄在網路群組與留言的咒罵中。

政治時事如今在「網紅」與「主播」的來回搓揉下，被蓄意地放大與脫罪，對許多人來說這一切豈可堪忍！生活意識與價值感覺逐一破碎，台灣彷彿是一幅畢卡索充滿扭曲、裁切、變形的畫作。其實「反館長、反張雅琴」的聲浪中，多數人悲憤傷身的情緒反而才是「中了計、著了道」，主播與網紅其實只是謀略十足地將台灣政治的騷動不滿「變現」成緊盯著自己的眼球熱度而已。

話說所謂「人氣」從來無關愛恨，以往瓊瑤的戲之所以有超高收視率，恰是因為大半觀眾專程打開電視為了「邊看邊罵」才過癮，如今媒體的瀏覽點擊競爭來到「看了就贏」的鐵則，「恨你」遠比「愛你」更沾黏，也更值錢，這種荒謬又諷刺的事實反而造就了「館長直播」與「雅琴開講」雄踞流量與收視率的頭牌地位！因此網路社群中對他/她們的所有炮火非但無傷，反而是一種深深滋潤。

要說館長與張雅琴甚至同樣都有「外省、眷村」的成長背景，最初也都非如此「綠蛆」，真正熟識她們的朋友私下都知道那是一種為了「生存當紅」的刻意抉擇！當台灣輾轉來到徹底「反藍或反綠、批蔡或舔共」的集體極端意識，而「政治」又是台灣民眾最愛每天咀嚼的精神食糧，只有站上風尖浪口，才能獲得萬眾矚目。否則手機與電視上一旦只有「愛聊健身運動的館長、滿口客觀報導的雅琴」究竟有多少人會每天想看？

多樣化卻又極端化的社會，使得傳統的價值意識遭受打擊破碎，如今發生在全世界的媒體環境與信息世界。儘管社會大眾長期習慣並且「想像著」在這紛擾的人世間，總該要有個「公理、正義、真相」，人們心中如此神聖渴望，眼球卻又不聽話地、恰恰本能地率先瞄向所有「矛盾、衝突、分裂」的對象，於是這裡就出現了一個「混沌又糾纏的巧妙迴路」：所有創造出騷動不安的對象，在最初一瞬就圓滿順利地收割了大眾的眼球。

社會有志之士與媒體專業人員，習慣去思考並評斷一切善惡優劣的追尋取捨，但真正值得思考的是：館長與雅琴其實明明更接近一種「表演」，但針對所有翻騰喧譁的新聞事件，為何大眾的眼球更願意「看表演」而非「讀報導」？傳統媒體的「文本格式」是否不再能滿足人們對於世事真相的猜測與窺視？

政治人物與網紅、主播們聯手「扭曲是非、剝奪真相」，說到底最終只是為了圖謀眼球，除非真能冷眼到「不觀、不聞、不問」，否則大眾任何的「不爽、開罵、抨擊」，其實就已經輸在他們收視滿意的嘴角，以及流量變現的口袋裡了。