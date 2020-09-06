美國放棄世界領袖的責任與地位，國際政治出現真空，大陸乃趁虛而入，歐盟是其主要目標，中美衝突深化，歐盟更成為大陸突破美國「新冷戰」的重點地區。大陸外長王毅日前到訪義大利、荷蘭、挪威、法國及德國，接著中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪前往希臘與西班牙訪問，展現爭取歐盟支持的強烈企圖心。但大陸戰狼式外交路線不但不能為其外交攻勢加分，反而凸顯了雙方在制度、結構上的差異。

川普總統的強勢外交政策、個人獨斷風格，使美國與歐盟關係跌到二次大戰後最低點，同盟關係的堅定基石已經鬆動。相較美國全面對抗中國，歐盟採取的是「溫和但防衛性政策」，中國與歐盟關係看好。但新冠疫情蔓延全球，大陸頒行《港版國安法》後，歐盟開始重新盤點對中關係，重塑對中政策。美國國務卿蓬佩奧日前訪問中歐4國，王毅、楊潔篪隨即到訪，足見大陸爭取歐盟支持的用心。

川普第一任期已接近尾聲，過去3年，他做出一連串令歐洲盟邦感到不安及不滿的決定，包括退出《巴黎氣候協定》與伊朗核協議，自敘利亞、阿富汗及德國撤軍，退出《中程飛彈條約》及《開放天空條約》，要求各國增加軍費預算，甚至威脅退出NATO（北大西洋公約組織），對美歐同盟關係造成了嚴重負面效應。

川普的「美國優先」代表了美國要同時累積、擁有最強大的軍事及經濟力量，只跟順從華盛頓旨意的國家打交道，還要全面制衡中國、俄羅斯、伊朗等對手，過度的「單邊主義」破壞了世界秩序，民主陣營許多國家過去懷著羨慕與尊敬追隨美國領導，現在已被不信任及懷疑所取代。

過去3年，歐盟對中共採行務實策略，在推動加強經濟合作同時，對直接海外投資的審核、政府補貼、技術轉移、5G科技等經貿投資問題採取防禦性措施。中共與歐盟雙邊關係的轉捩點，在於歐盟於2019年3月發布的《歐中戰略展望報告》，認知「中共所帶來的挑戰與機會間的平衡已經轉移」，以及中共提倡的「治理模式」與歐盟迥異，更界定中國為「經濟競爭者」與「體制對手」。

今年以來世界局勢急劇變化，2020成為中歐關係發展的關鍵年，除了既存的治理模式、網路資安與人權等歧異外，新冠病毒傳染、香港《國安法》立法、大陸在南海的擴張行為、甚至對台灣問題的強硬立場等，都使雙邊關係更為緊張。

歐盟是中國最大貿易夥伴，中國則是歐盟的第二大貿易夥伴，歐盟27個會員國與中國關係不同，立場也呈現多元化。基本上，歐盟雖然不會出現美國「鷹派」式的全面對抗、制裁中國主張，但中歐過去10幾年的友好合作關係已經轉變，歐盟更堅持經貿投資的對等、互惠原則，更關切大陸壓制人權及新冠肺炎傳染造成的損害，另外，美國更是頻頻施壓要求歐盟配合「抗中」戰略，使許多歐盟國家在5G設備等議題上，對大陸採取強硬立場。

大陸強勢的外交路線，過度宣揚防疫的成果與貢獻，已產生反效果；強行通過香港《國安法》形同中共與西方世界攤牌，最近對台灣的文攻武嚇，都引發了歐盟強烈反應，促使歐盟全面檢討中國政策。

歐盟對台灣問題傳統上保持低調，但王毅最近針對捷克參議院議長韋德齊訪台，在歐洲接連發言恐嚇，引發地主國強烈反彈。德國的外長馬斯當著王毅的面表示完全無法接受，法國外交部發言人也聲援捷克，不能接受中國對歐盟成員國的任何威脅，這些言語上的針鋒相對代表了雙邊關係的警訊，不但是政府官員，歐洲議會、媒體及公民團體都醞釀反中意識，使未來雙邊關係蒙上陰影。

就中長程關係來看，從意識形態競爭、產業鏈重組、資訊安全、人權、新冠肺炎到安全議題，中歐之間確實存在價值觀和利益的衝突及信任危機，但雙方也有更多有助於全球合作，促進和平的機會，其中包括合作研發新冠肺炎疫苗、共同對抗氣候變遷，甚至在伊朗等區域性議題上也可扮演積極角色，唯有透過合作，才能修補、重建雙邊關係。