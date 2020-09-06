台灣開放美豬進口，有些說法認為美豬開放會促進台灣和美國簽定BTA（雙邊貿易協定），而這個協定較兩岸ECFA要有利台灣經濟。事實上，和美國簽BTA血淋淋前例大有所在，這些人不是過於天真，就是睜眼說瞎話。

日本是美國重要的盟邦，日本和美國曾簽署多個BTA，例如1957年簽署的《紡織品協定》、1977年的《彩色電視機協定》、1986年的《半導體協定》都是BTA，都是限制日本產品出口美國的協定，都對日本產業造成重大傷害，大家千萬不要以為加上「美國」兩個字就成為仙丹，加上「中國」兩個字就是毒藥。

以日美《紡織品協定》為例，當時日本紡織品有很大的價格優勢，一件日本襯衫在紐約售價1美元。美國的工會組織掀起了反傾銷運動，也成為美日貿易戰的起點。

美國知名投資專家巴菲特的自傳《雪球》中記載一個相關故事，他在1962年購入波克夏海瑟威公司時，是一家紡織公司，當時美國紡織業已經走下坡，波克夏的業務逐漸萎縮，巴菲特買下後經過長達10幾年的努力，最終還是無奈的把紡織廠關閉，這筆投資成了巴菲特聲稱最大的投資錯誤之一。波克夏如今和紡織業已沒有關係，轉型為以保險業務為主的控股公司。

為了解決日益廣泛的紡織品貿易爭端，日美在20世紀60年代先後舉行了多次紡織品貿易談判，並締結了數個雙邊貿易協定，這些協定的主要內容是設定日本對美國紡織品出口額度、以及日方自願實施出口限制等。可見BTA或FTA（自由貿易協定）不見得都是好的，和美國合作是要付出代價的。