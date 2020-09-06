快評》你還放心美豬嗎？ 19:222020/09/06 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為標示不清的口罩。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利公司進口非醫用口罩混入實名制販賣通路，疫情中心昨日又證實自8月10日至今已查扣83萬片偽標MIT的口罩，其中也包括口罩國家隊。口罩國家隊的MIT保證，民眾已失去信心。 口罩國家隊不過幾十家，政府都無法善盡管控責任，還是靠著分裝藥師細心，才揭發出黑心廠商。當瘦肉精美豬大舉入境，民眾又如何相信政府能夠切實把關？民進黨政府恐怕只會急著為美豬塗脂抹粉，哄著民眾吃下肚，以便進口更多，讓美國人高興吧。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 14檔電子股績底強 搶手 04:102020/09/06 財經要聞 熱火逆轉 公鹿快掰掰 04:102020/09/06 運動天地 新冠概念股 扮多頭特攻隊 04:102020/09/06 財經要聞 台股大跌有限 拜登牽動美股漲跌 04:102020/09/06 財經焦點 類全委投資型保單 獨霸江湖 04:102020/09/06 金融．稅務 旺報社評》修補中歐雙邊信任危機 19:232020/09/06 旺報社評 無聊網友肖想住院 眾人cue高嘉瑜「快來唱歌」 16:012020/09/06 生活 淡北道路 恐破壞生態惡化交通 04:102020/09/06 地方新聞 台北3C電腦電器空調影音展 買氣旺 04:102020/09/06 產業．科技 朴寶劍為戲消瘦 當兵前暖心問候影迷 16:102020/09/06 娛樂 言論熱門新聞 兩岸危機偵測：胡勇》馬英九終於知道錯了 - 名家 - 言論 快評》蠢話蠢行之後 - 短評 - 言論 旺報社評》修補中歐雙邊信任危機 - 旺報社評 - 言論 鄭安國》這就對了 國民黨！ - 觀點 - 言論 快評》吃美國仙丹的代價 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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