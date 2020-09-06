加利公司進口非醫用口罩混入實名制販賣通路，疫情中心昨日又證實自8月10日至今已查扣83萬片偽標MIT的口罩，其中也包括口罩國家隊。口罩國家隊的MIT保證，民眾已失去信心。

口罩國家隊不過幾十家，政府都無法善盡管控責任，還是靠著分裝藥師細心，才揭發出黑心廠商。當瘦肉精美豬大舉入境，民眾又如何相信政府能夠切實把關？民進黨政府恐怕只會急著為美豬塗脂抹粉，哄著民眾吃下肚，以便進口更多，讓美國人高興吧。