蔡政府驟然開放美牛美豬引發的反彈與漣漪仍在持續擴散中，外界多認為這是和美國的利益交換，總統蔡英文上周澄清說「我要跟各位報告，事實上沒有所謂的交換說」，一句話暴露的是蔡政府無底線的蠢話與蠢行。

台灣社會普遍反對開放美牛美豬政策，而且攻擊與批評集中在拿國人健康跟美國作利益交換，大部分揣測也認為是換得美國與台灣簽署經貿協定。但蔡英文說出「沒有交換說」，一來信者幾稀，多認為是謊言，也平息不了民憤；二來，如果此話為真，那蔡政府更該馬上道歉下台，因為，讓台灣做此犧牲，竟然什麼都沒換回來？

蔡總統這種「澄清」，不是蠢話，什麼才是蠢話？

開放美牛美豬更是蠢行。蔡政府再三強調國際標準，說得好像全球各國都開放瘦肉精牛豬一樣，其實是百分之百的謊言。全球近200個國家中，只有20、30個國家開放，歐盟就完全未開放，大陸也未開放。而且美國豬商為了出口大陸，不少不再使用瘦肉精，無瘦肉精的豬肉比例已達6成。

在此情況下，台灣開放的結果就是會有更多瘦肉精的肉倒到台灣這個市場，豈不愚蠢？

更蠢的是：蔡政府在美國大選剩下2個月、兩黨候選人勝負難斷時宣布開放，等於大做人情給現任的川普政府，看美國官員上下一致的讚美即可知。但可有想到，萬一川普落選，「這筆帳」要向誰討？接任者認還是不認？甚至是否會因此舉被視為「暗助川普」而引發當選者怒氣，反而不利台美關係？

這不是十足蠢行嗎？既然開放是木已成舟，國人恐怕更希望聽到總統告訴大家，從美國換回了多龐大的利益吧！