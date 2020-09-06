美國在台協會日前公布雷根總統在1982年簽署《八一七公報》時，對台提出的「六項保證」，同一時間，國務院亞太助卿史達偉在華盛頓公開複述六保證，表示美國對台政策清晰化，蔡總統隔海呼應。美國外交事務季刊同步刊登美國外交關係協會會長哈斯的文章，強調美國的戰略模糊政策已不足以嚇阻中共的武力犯台，應該朝向戰略清晰方向修改。台海危機日急，美國的戰略模糊政策是否應該修改？美國官員講的戰略清晰究何所指？有何影響？

首先，美中台三方似乎都在兩岸最敏感的議題上，逐漸修正或放棄原先的模糊政策，最明顯的，就是蔡政府將兩岸主權立場明晰化，否定模糊處理政治問題，導致對岸認定台灣追求「一邊一國」的台獨立場，造成台海空前危機。不幸的是，國民黨內有些人士跟著唱和，將維持兩岸和平的方案，定位為保守，反將兩岸對峙稱為進步，國安出現重大危機！

那美國的戰略模糊又是怎麼回事？一般人指的戰略模糊，是美國對中共對台用武的反應刻意模糊化，以達到戰略嚇阻的效果。然而，戰略模糊的最大問題，就是政策不明確可能造成對手誤判，反而導致輕率行事，最明顯的案例便是1996年台海危機北京對美國意圖的誤判。陳水扁時期追求台灣主權獨立的作法亦同，迫使美方將戰略模糊加上但書，公開表示若是台灣主動挑起戰事，美國不會馳援。

然而，哈斯也稱，台海地區若爆發衝突，美軍已無必勝的把握，這也是為何美國總統川普為了勝選，不斷打台灣牌塑造反中形象，但在關鍵的台海出兵問題上卻拒絕鬆口的原因。川普在接受福斯電視台訪問，被問及如何應對中共對台用武時，只能敷衍地說「他們知道我要做什麼」，可見在此一關鍵問題上，美國是不會輕易入甕的！

史達偉和蔡總統指稱的戰略清晰，並非美軍出兵台海，那是什麼？

「六項保證」文件解密並由美國官員公開宣讀，確實是對台政策的明確表態，但其中所指的不對軍售設定終點，也不會和中共諮商對台軍售，在兩岸之間不作調人等，其實都只是既有政策的彙整或解釋，而這些原則性的宣示，美國卻將之束諸高閣40載，已清楚說明美國的對台政策並不如有些人想像的一廂情願。

史達偉講話令人關心的是美國的另外一個模糊政策，亦即台灣的主權歸屬問題。過去美方謹慎遵循《上海公報》所設定的模糊框架，強調「不挑戰兩岸中國人的共同看法，亦即世上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，拒絕表述台灣是中華人民共和國的一部分。

「六項保證」亦不例外，強調對台灣主權議題未改變長期以來的立場。

史達偉在日前公開複述「六項保證」時，對台灣主權的表述略有不同，改稱美國「迄未同意對台主權採取立場」，予有心人士將之與台灣地位未定相連之機，令人擔心。

兩岸主權議題敏感，涉及兵國大事，不宜草率以籌碼用之！

（作者為中國文化大學社會科學院院長）