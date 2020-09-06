蔡英文總統無預警宣布明年起開放含瘦肉精美豬，及30個月齡以上美牛進口，讓國人驚覺原來美方近來一連串示好早有預謀，更令人驚訝的是，小英要爭取台美FTA，八字還沒一撇，卻已先把談判桌上最大籌碼拱手送人。

根據蔡英文的說法，美豬、美牛進口議題已經卡關多年，歷經陳水扁與馬英九2任總統，仍未能獲得完整的解決，她希望藉著現在全球疫情之後，經貿產業供應鏈重組的此刻，解決這個問題，讓台美的經貿關係進一步提升。

把開放美豬美牛叫作「解決問題」，這真是滑天下之大稽，正確的說法應該是，美豬、美牛進口議題，在美方施壓下，扁馬兩任總統都挺了過來，但小英卻扛不住了。

屬於狂牛病疫區、豬肉廣泛使用萊克多巴胺的美國，不只對台灣施壓，也對亞洲的南韓、日本施壓，與台灣相同的是，日、韓同意開放美牛都是為了經貿談判，不同的是，他們是把美牛當作談判桌上的最大籌碼作交換，而台灣卻是拿來送禮。

美韓是在2006年2月2日展開雙邊貿易協定談判，2007年4月2日結束，6月30日兩國首次簽署，因南韓民眾反對開放美牛，2008年爆發大規模抗爭，迫使時任總統李明博承諾不讓30月齡以上美牛進口，美韓也重新談判，2010年12月雙方簽署更新協議，美韓FTA也在2012年3月正式生效。

同樣是狂牛病疫區的日本，則是為爭取加入由美國主導的TPP，2006年7月同意解禁20個月齡以下美牛進口，2019年為了簽署貿易新協議，日本同意解除美國牛肉進口限制，去年10月雙方達成協議。

日本與美國同屬狂牛病疫區，狂牛病的可怕在於它是人畜共通傳染病，會導致人類感染變性庫賈氏病，且潛伏長達5年甚至20年以上，一旦發病，牛人都是無藥可醫，且病毒無論加熱、紫外線照射都死不了。

無論南韓還是日本，都用開放美牛當作談判籌碼，南韓守住不開放30月齡以上高風險的美牛，最終仍爭取到美韓FTA；日本在產銷履歷方面已做得相當好，可有效區隔市場，還可用美牛換來汽車等工業。

台灣非但肉品禁用萊克多巴胺等瘦肉精，更非狂牛病疫區，對於豬、牛等肉品的進口限制應該要比日、韓更嚴格，不料為了爭取台美FTA，連談判都還沒開始啟動，蔡政府就自己先送上30月齡以上美牛加上瘦肉精美豬的「超國民待遇」。

甚至還幫美國作宣傳，衛福部長陳時中強調瘦肉精在標準值下食用，不會有人體健康疑慮，還說美牛30月齡以上的食用安全性風險「微乎其微」。台美FTA還在未定之天，就已先拿國人的健康送禮，未來究竟還要送出多少大禮？