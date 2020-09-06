今年「海峽論壇」將於9月中旬舉辦，前立法院長王金平有意赴廈門參加，可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話，陸委會提出「三禁止」，並搬出「國安五法」與《反滲透法》勸阻國人參加，並警告各政黨不得與陸方簽署協議、備忘錄等文書。王金平已無公職，並非法定限制赴陸人員，他以「我們走該走的路」，回應外界相關詢問。

中美關係急遽惡化，兩岸關係更是近年最壞時刻，中美兩國軍機、艦頻頻出現在台灣周邊，大陸在南海、台海、黃海、渤海四海軍演，並不時派出軍機穿越海峽中線，美國也派出偵察機故意闖入大陸演習區，雙方學官界不斷釋出強硬談話，陸媒頻頻揚言武統，美媒也出現「放棄模糊的一中政策」聲浪。

中美關係雖然緊張，但雙方仍有一定的溝通管道與軍事行為準則，不至於爆發意外衝突，兩岸卻沒任何避免擦槍走火的機制與管道，很容易因誤判引發衝突。更嚴重的是，不僅中共與民進黨之間沒有互信、溝通，連主張兩岸和平、與大陸和睦相處的國民黨，和大陸之間也漸失去互信。

江啟臣接任國民黨主席後，國共關係淡如水。江當選時並未收到習近平的賀電，與慣例不符，顯示大陸對當前國民黨領導人存有疑慮，仍在聽其言、觀其行，而大陸鷹派學者不時發表強硬談話，指責國民黨淪為「小綠」，更讓人對國共關係不樂觀。新冠疫情延續至今，國共雙方很難藉交流建立互信，國共關係墜入2005年連胡五項願景以來冰點。

國民黨對內失去有效制衡的能力，對綠營失去制止「去中國化」的煞車皮作用，與大陸關係相敬如「冰」，也失去發揮穩定兩岸關係的功能，兩岸關係如同自由落體般下墜。尤其美中關係惡化後，民進黨政府一面倒向美國，雙方聯手對大陸玩切香腸遊戲，以極限手段不斷探觸中共的底線，大陸民間反美、反台情緒也愈加極端化。

中美台情勢由兩個三邊關係決定，美中台關係是大三邊關係，大三邊關係穩定，美中台關係就穩定，否則就會動盪不安。民進黨、國民黨、中共則是小三邊關係，小三邊關係穩定，有助大三邊關係的穩定。現狀大三邊與小三邊統統失衡，因而動盪不安。

此時國民黨絕不能拿香跟著民進黨拜，而必須重建與大陸的關係，發揮兩岸煞車皮的功能，緩減民進黨與大陸對撞的速度。國民黨參加海峽論壇，不只要重啟國共溝通，也要向大陸傳達台灣真實的民意與訴求，增加國民黨籌碼，讓小三邊關係恢復均衡。

國民黨決不能因畏懼綠營批評或陸委會威脅就投鼠忌器，不願參加海峽論壇，這不僅是國共關係修復的關鍵契機，也同樣是兩岸重開機的進程。民進黨不斷政治追殺、操弄意識形態，國民黨就更應該堅持信念以及自身對於兩岸和平的使命，為所當為。藍營必須認識到，參加海峽論壇，不是為了國民黨，而是為了台海的和平和台灣年輕人的未來。

國民黨全代會通過《兩岸關係八主張》，對兩岸論述和路線做出調整，希望消除2020敗選的負面因素，讓國民黨能重返執政。但無論國民黨如何調整論述，都不能忽略其百年來的傳承與政黨本質，及對兩岸關係與中國前途的使命。面對綠營的慫恿、挑撥，國民黨千萬不能中計變成小綠，當了小綠，就注定永遠是邊緣小黨的命運。江啟臣似乎已有自覺，在改委會大會就說，國民黨「不是小綠，而是正藍」。

那麼，什麼是正藍？就是回歸到國民黨的初始路線與創黨初衷，也就是三民主義「自由、民主、均富的中國」。「三民」的第一個「民」就是民族，對國民黨來說，自然就是中華民族，後面的民權與民生，也是建立在中華民族之上。以三民主義為起點、落實《中華民國憲法》，追求中華民族的繁榮，國民黨才能當正藍，而不會變成小綠。

王金平能參加海峽論壇，總比不參加好，但在中美及兩岸關係現狀下也只能視為國民黨修復與大陸關係的第一步，後續還是要看大陸整體對台政策及美中關係的變化。對江啟臣與國民黨領導階層來說，如何自立自強，發揮反對黨應有的制衡功能，在兩岸關係盡到「煞車皮」的責任，才是首要。