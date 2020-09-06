眾所矚目的國民黨兩岸政策新論述歷經眾多討論與爭議，6日在全代會通過：以基於《中華民國憲法》的九二共識，延續兩岸互動、反對台獨與一國兩制、呼籲中國大陸放棄對台用武。國民黨主席江啟臣並宣示，中華民國為中國國民黨的核心價值。

雖然此次兩岸新論述在黨內不可能完全沒有異聲，但這個新論述一方面符合當年九二共識的原意，另一方面也與兩岸關係及台灣政情、民情的現實有所呼應了。

1992年8月1日總統府國統會在李登輝總統拍板下，表明海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，但雙方賦予的涵意不同。我方認為「一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於台澎金馬。」其主權的立論就是根據《中華民國憲法》本文；治權的立論則是根據憲法增修條文，僅限於台澎金馬。所以這次論述稱為「基於《中華民國憲法》的九二共識」，是符合1992年的原意的。

也有人質疑「一個中國各自表述」是否為兩岸認同？事實上就是兩岸達成共識後才開啟了1993年的辜汪會談。2000年陳水扁總統不承認九二共識，兩岸會談停滯多年。直到2008年，馬英九當選總統，當年3月26日，中共國家主席胡錦濤與美國總統布希通電話，胡錦濤向布希表示，「中國大陸與台灣將會在九二共識的基礎上重開協商與談判。九二共識就是海峽兩岸雙方均承認只有一個中國，但同意其涵意不同。」也就是「一個中國各自表述」的意思。胡錦濤與布希的這段對話並曾刊載在中共駐聯合國代表團及駐美國大使館的官方網站上。

其後馬英九執政時期就是在這個基礎上兩岸恢復往來，重開協商談判，簽訂23項協議，舉行「馬習會」，可見不管是稱之為「九二共識」或「一個中國各自表述」的共識，或是「基於中華民國憲法的九二共識」，都可成為兩岸對話的基礎，解決兩岸之間的許多問題。

自2016年民進黨執政以來，兩岸關係惡化，就是因為民進黨政府不接受九二共識，甚至在往台獨的道路前進，民意也被導引到兩岸分離的方向，使兩岸關係日趨緊張，如今更走向戰爭邊緣。

要想解決兩岸緊張的關係，國民黨唯有爭取最大多數的民意認同與選票，以贏得下次大選，才是根本解決之道。而這次國民黨的兩岸新論述，其實已較周延地兼顧了這個方向。

（作者為前大陸委員會副主委）