台灣海峽的遼闊大海隔絕了兩岸，身為基隆人，偶爾會望著基隆港灣的碧波萬頃，回想起在大陸的點滴。不同於富庶的「北上廣深」，或是民族風情的蒙藏邊區，我卻對相隔最近的福建情有獨鍾。

福建，許多台灣人的原鄉，祖籍泉州的我，一直想找個機會回大陸福建走走看看，恰好退伍後有些許空檔，與同梯相約首度赴大陸「自由行」。我們先自馬祖循小三通渡海到了福州馬尾，一陣討價還價後終於跨上摩的（載客機車）往船政文化博物館。

博物館主題為馬尾船政學堂及海軍相關史料，原來滿清自強運動時，不但推行西化教育，還選派留學生出國，只是時代的巨輪並不領情，毗鄰的昭忠祠竟祭奠之後中法戰爭海戰身亡的英靈，也反映滿情革新成果有限，歷史洪流依然無情淹沒。

福建在亂世中還曾自成國度，西湖公園為五代十國閩王王審知亭台樓閣的御花園，閩王祠則是其故居。福建省博物院特展中，越王勾踐劍鋒芒畢露，吳越相爭躍然而出。巡遊史跡，遙想當年，真是專屬後人的浪漫。

贏得和平遠勝贏得戰爭

戰爭，是歷史組成的重要成分，有時甚至是推動歷史的主力。對台灣來說，戰爭導致了兩岸分治，戰爭也使台灣再回到中華民國懷抱，同樣由於戰爭，讓兩岸劍拔弩張，炮火四射，於福建尤其深刻。

我及長方知，迄今兩岸各有「同名同姓」的「連江縣」，福建的經貿發展也與台灣密切相關。兩位摩的師傅騎車載送我們，一路無語，抵達目的地後卻多聊了幾句：「福建太靠台灣，以前怕台灣打，建設一直落後，三通關係好了，希望台灣人多過來看看，我們也能多幾趟生意。」讓我留下深厚印象。

戰爭豈會有真正贏家，一將功成必是萬骨枯。但和平也絕非一蹴可幾，需要我們一點一點努力，透過交流，彼此認識，才有機會消弭誤會，兩岸亦復如是。畢竟，真正的勝利，絕非贏得一場戰爭，而是贏得和平。

福州搭上火車，追尋徐霞客的腳步來到名勝武夷山，我們大清早出發登山，直攀天遊峰，遊記中云「其不臨溪而能盡九曲之勝，此峰固應第一也。」秀麗山川，名不虛傳。

武夷山三十六峰，九十九巖，奇巖怪石中獨占鰲頭，山腳下盡是騷人墨客、封疆大吏的摩崖石刻。如織遊人，於細碎山道交錯向前，回頭便只見小點攢動。玉女峰的亭亭玉立，削壁千仞，則是另外風景，引得大儒朱熹流連忘返，駐足講學。

九曲溪竹排，以竹筏代步，順流而下，腳下潺潺溪水，自九曲下一曲，一彎便是峰迴路轉、柳暗花明，轉眼將心中悶煩一掃而空。

沒事沒事 讓人安心

旅遊或許是台灣年輕一輩實地認識大陸的最平常方式，地理課本中的長江黃河，歷史小說內的長城五嶽，親身親眼，都令人莫名感動。

迄今為止，我一個七年級生，或說80後，已踏遍中國大陸11個省區，足跡遍及大江南北，走過內蒙西藏等邊疆。既有與女友相偕同行的上海世博會，亦有陪同主管的北京考察行程，後來還曾拜訪過許多因公結識的大陸好友。

大陸的碩大正是她的複雜所在，台灣的精巧也造就我們的細緻，我喜愛大陸的大山大海，無限風光，卻也不認為台灣「好山、好水、好無聊」。壯闊與玲瓏，無分軒輊，不卑不亢。

更甚者，兩岸最美的風景始終是人。

每次出行，我總能感受到許多大陸鄉親對台灣人的友善。萍水相逢的當地團團員，免費加菜招待的烤串；一面之緣的大陸學生，專程代購的火車票；經年未見的工作朋友，滿城招呼的熱情接待。

之後，往往會再添上一句讓人安心的「沒事、沒事」，洗去我的無功受祿，這也是我最喜歡的大陸用語。而善意就在這樣的你來我往之間，綿延暈開。

泉州 近鄉情怯

自小成長於基隆，習於港口的悲歡離合、聚散無常，心態上已有些冷漠。來到泉州，不知為何，竟有點近鄉情怯，想看看當年祖先們的地方現在怎麼樣了。

我們往南走至泉州，泉州又名刺桐港，是宋元時海上絲路的起點，透過海洋與世界溝通。國際貿易發達，經商的穆斯林隨之而來，建立了清淨寺，即伊斯蘭教清真寺，建築仿敘利亞大馬士革，深具異國情調。泉州佛教同樣興盛，開元寺為省內最大寺院，以樓閣石柱雙塔聞名。

海外交通史博物館座落於郊區，踏進正廳，開門見船，曾母暗沙釣魚船、三國鬥艦與清代台灣船模型看得我津津有味。博物館展廳不算巨大，卻細數泉州航運的發達，並與琉球王國、東南亞等地都有交流，代表著泉州人七海揚帆，志在四方的萬丈雄心。或許百年前，我的祖先也乘著同樣船隻，遠渡重洋，跨越「黑水溝」，踏上台灣這塊土地。

崇武古城則為白花崗岩的明代古城，保存良好。年輕女導遊著花頭巾、大筒褲，扮成惠安女模樣，質樸可愛，卻也見證生活的不易，海風刮臉，空蕩蕭瑟，也讓人抖擻上路。

原來 是外婆的模樣

抵達泉州開元寺時適逢法會，善男信女踱步轉香，背包客雖然突兀，但面容慈祥的阿婆仍是將結緣麵線糊，連同微笑遞給了我。

我有些詫異，說不上話，默默接過碗筷，至邊上席地而坐，目光不免被她起落的身影吸引。我怔怔地凝望許久。猛然想起，原來那慇勤的身影、和藹的神情，是自你小時操勞到大，外婆的模樣啊。

與因戰禍流亡至台灣的國軍眷屬不同，本省籍的外婆因緣際會嫁給浙江溫州人，來碥工作的外公，外婆攜舅舅回浙江省親，沒想國共內戰，舅舅滯留未歸。

從此兩岸斷絕，天涯兩隔，音訊全無。之後外婆竟在兩岸尚未開放前便自香港「轉進」大陸探親。當年一個目不識丁的婦人，是如何排除萬難，連家母現在說起來眼神都瀰漫著不捨與敬意。

兩岸分治已超過一甲子，故人逐漸凋零，但過去並不會真正過去，只是換種形式鐫刻在每個人心中。關於原鄉，不是富貴不歸故鄉，衣錦夜行的炫耀，反倒多的是專屬於家人的情感，是一份即便相隔滄海，都不離不棄，時刻盼著你好的心意。

幾口扒完，想回頭向阿婆說句台語「多謝」，但她已然默默遠去，熟悉的銀灰包頭、佝僂身軀，我頓時眼眶迷濛，視線模糊，天上的外婆，您過得還好嗎？我，好想好想妳。（姬龍仁／基隆市）