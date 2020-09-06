從宣布將擴大開放含萊克多巴胺瘦肉精的美國豬牛進口後，政府短時間內更擴大到全豬進口，這種做法實質上就是對大國的壓力極盡卑躬屈膝，完全放棄對國人健康與權益保障的責任，更顯現決策官員完全不仁民愛物，全然不避諱決策之無理及粗暴，與執行過程中必存在的眾多困難與可能引爆的「火藥」。莫非在當今執政團隊內，只有會說痴話狂言、媚上而專業不足的官員，才能確保官位高職？

萊克多巴胺在生物體內無法在短期完全被生物體輕易代謝，有多重殘毒存在之事實，早有科學證據及報導，這些殘毒對不同族群的健康影響，科學上仍然無法完全掌握，更因為相關檢驗技術、資源與設備之限制與困難，實質上對於如今管制限量決定之合理性，與後續之市場稽查管控，都會造成無法落實的局面。這也是在世界食品衛生法典（Codex）用非共識決，訂下了部分的管制限量後，歐洲、中國、蘇俄等，世界多數國家仍然不願意開放，避免國民食用含萊克多巴胺的美國肉品。

許多美國大型業者也避免生產或使用含有萊克多巴胺的商品，例如尼曼牧場、泰森食品、全食超市、奇波雷墨西連鎖燒烤等；而如今台灣執政者卻「打著愛台灣的口號」出爾反爾、卑躬屈膝地讓台灣的食安沉淪了。

科學證據顯示，萊克多巴胺瘦肉精除了影響生物的神經及荷爾蒙系統外，更令人擔心的是，會透過氨基酸合成蛋白質過程時，影響轉譯DNA遺傳訊息的RNA之基因，目前已了解有20組基因會受到影響；RNA的生物毒理影響層面，仍需要一段時間方可完成了解與評估，如今台灣執政者的做法就是「不知己知彼」的莽撞衝動。

全豬進口要面對不同量與類型多樣化的切割、絞碎、拼裝、混裝而成的肉品與商品，出現在多樣的販賣與營利場所，後市場之管理與標示勢必十分複雜與困難，所需要之相關人力成本代價將非常高昂，未來市場亂象呈現是必然。如今面對執政者黑箱暗盤交易下，「完全不知其利何來，卻要面對其弊無涯」。

更何況標示之落實，必須要有正確有效的檢驗稽查能力及能量才能落實，無論是邊境海關稽查或是後市場之管理稽查，目前台灣的技術面與資源、能力均十分不足，未來勢必漏洞百出，怎能令人不懷疑擔心。

相對於過去的食安事件，僅以相關的食安管制標準來看，萊克多巴胺是比三聚氰胺或各種塑化劑更毒的化學物質，難道我們的官員未來受到強國壓力後，甚至又要呼籲國人盡量吃、盡量喝含有三聚氰胺、塑化劑，或更毒化學物質的食品飲品嗎？

（作者為國立台灣師範大學教授、CNS國家標準審查委員會委員兼主席）