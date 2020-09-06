標榜「護台灣、保民主、拚未來」的國民黨全代會6日召開，歷任黨主席除連戰告假外皆出席，至少對現任主席江啟臣的領導權威注入一劑強心針，也降低外界見縫插針、指國民黨不團結的機會。

針對馬英九堅持的「九二共識、一中各表」，黨中央也以「本於憲法」概括承受，免去路線之爭；同時江也提出黨務革新方案及整體兩岸論述，並啟動反美豬「食安公投」；這些思維作法，凸顯出江啟臣在現今內外情勢皆不利的情況下，正以「匍匐前進」的方式，希望能對黨聲勢產生「止跌回升」的效果，然其間卻也機會、風險參半。

就機會來說，現今「美豬風暴」鎖定媒體及社群的高熱度討論，國民黨祭出一系列綠軍高層「昨非今是」影片，確實產生風向轉移的效果，故民調顯示，64%民眾不贊成開放，54%民眾不同意開放能換台灣國際地位，蔡英文滿意度也跌破5成。

而國民黨順勢祭出「食安公投」，策略上至少有幾個效果。第一，持續操作反美豬情緒並主導議題設定，至少能避免國民黨被媒體邊緣化；第二，藉由公投流程不斷地進行動員，能讓黨中央及地方持續串連，強化中央與百里侯及組織的黏著度；第三，議題亦能鎖定後年的地方選舉，讓競選主軸聚焦在與民生相關的議題上，黨籍縣市長亦較會樂於配合黨中央，收分進合擊之效。

另一個機會，則是江啟臣的治理權威已漸漸浮現，支持者似乎對於這位原本被認為只是「過渡」黨主席的看法改觀。媒體民調顯示超過7成黨員滿意江的表現，而江也是網媒統計聲量最高的立委，都顯示他「苦幹實幹」的印象已然建立，從杯葛陳菊任監察院長、黨內路線政策的改革及拚高雄市長、議長補選等操作，江「沒有功勞、也有苦勞」。

而國民黨全代會無異議核備通過四大議題黨務革新案，也順勢破解了「逼宮」傳言，江的領導權威應能進一步確立，並控制住國民黨的茶壺風暴，進而強化江和黨籍縣市長的談判權力及籌碼，在制衡民進黨的方面便不再是孤掌難鳴，對於整體制衡力道的強化、統合戰力應都有助益。

至於風險，雖說馬英九、朱立倫等歷屆黨主席皆出席全代會形塑團結，但這表象的團結要昇華為實質仍有懸念；畢竟之前江在立院抗爭，馬、朱並未積極聲援；日前馬直批蔡英文的發言，黨中央在幾天後的中常會才低調聲援，朱則似乎按兵不動，無怪乎蔡政府把國民黨當「塑膠」。因各別攻擊只能產生「點」的效果，無法串成「線」，遑論是具有戰略高度的「面」，民進黨當然沒在怕；是以如何強化大咖間的戰略合作，建構強有力的制衡戰略，確實值得「匍匐前進」的江主席進一步省思。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）