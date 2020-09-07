後來總司令部在廬山召開軍事會議，我和鄧演達、陳公博、陳銘樞三人某次閒談，我便說我曾勸總司令不要再兼軍校校長，以避免軍中加深門戶之見。鄧演達聽了，不覺失笑，問道：「你和總司令說了嗎？」

我說：「當然說啦！」因為我覺得沒有什麼不可說的，而且是應該說的。我是忠心耿耿為國家前途著想，為蔣總司令練兵減少困難。

第四軍依樣畫葫蘆

鄧笑著說：「糟了！糟了！你所要避免的，正是他所要製造的。他故意把軍隊系統化，造成他個人的軍隊。你要他不兼校長，不是與虎謀皮嗎？」

陳銘樞、陳公博二人知蔣也較深，他們也認為我為蔣氏謀，卻偏與蔣氏原意相反。我們檢討之下，都有不勝欷歔之感。

由於蔣總司令的私心自用，革命軍上行下效的結果，唐生智首先便發生問題了。唐的第八軍，先於武長路，繳獲由岳州一帶潰退敵軍的大批武器。後自嘉魚渡江，漢陽、漢口之敵，因劉佐龍反正而倉皇撤退，所遺械彈又為該軍所得。唐生智更於漢陽取得規模極大的漢陽兵工廠管理權，所獲尤豐。唐氏乃乘機招兵買馬，擴充所部實力。在我軍破武昌後，唐氏遂囊括武漢三鎮，聲威不可一世。

我軍肅清了江西，總司令部移駐南昌。不久，遂接唐生智來電，呈請將所部擴編為四個軍，由唐部原有師長李品仙、葉琪、何鍵、劉興升任軍長。時我適在總司令部，見到唐氏電報，我便力陳我國民革命軍的擴充編制，應由總司令部統籌辦理，決不可由各軍長恣意自為。我對蔣總司令說，此風決不可長，唐生智的電報應予批駁，以儆效尤。無奈此時第一軍也在擴編之中，因廣州新到一批俄械，蔣總司令以之悉數撥歸第一軍，該軍已在湘、粵兩地擴編，故總司令部實無辭以駁唐氏。再者，此時粵、漢兩地正在醞釀反蔣，武漢方面的黨政首腦皆非蔣的心腹，蔣氏深恐激唐成變，使唐氏為該批政客所利用，所以就准了唐的請求。因此，唐生智一軍轉瞬間竟變成了四軍，頓成尾大不掉之勢，革命軍的制度和體系遂被破壞無遺。嗣後，唐生智來南昌開軍事會議，我鄭重地告訴他說：「孟瀟，你是始作俑者啊！我們國民革命軍怎麼可以任意要求擴充部隊，這還成什麼體統呢？」

唐生智苦笑說：「德鄰兄，我沒有辦法啊！部下都有戰功，大家都應該升一升才好啊！」

我說：「若論戰功，我們四、七兩軍遠在八軍之上。假若論功行賞，我們都要升起官來，哪有許多官可升呢？」唐氏聞言語塞，支吾其詞了事。

第八軍既開其端，接著第四軍也依樣畫葫蘆，要求擴編，經該軍自行協議，呈請總司令批准。第十二師擴充為國民革命軍第四軍，張師長發奎晉升軍長，轄第十二、第二十五兩師。第三十六團團長黃琪翔晉升副軍長兼第十二師師長。朱暉日任第二十五師師長。原第十師則擴編為第十一軍，由師長陳銘樞晉升軍長，蔣光鼐為副軍長，轄第十、第二十四及第二十六三師，由蔡廷鍇、戴戟、楊其昌分任師長。其留守廣東的第四軍李軍長濟深所轄的陳濟棠、徐景唐兩師，則改稱為第八路軍，由李濟深任總指揮。於是，武漢方面的駐軍頓時由一個半軍擴充至七個軍。而江西方面的二、三、六各軍因待遇不公，內心憤懣，反蔣情緒正在逐漸醞釀中。凡此種種的發展，都伏下了日後寧漢分裂的禍苗。

此時各軍除任意擴充外，各軍首長復紛紛涉足政、財兩界以擴充其個人的影響力。湖南攻勢發動之初，唐生智即受任為湖南省政府主席；八軍到武漢，唐氏的勢力也隨之向外延伸。江西肅清後的首任主席為李烈鈞，但旋即改由第三軍軍長朱培德擔任，隱然以江西主人自命。此外，各軍、師長復紛紛薦舉心腹股肱出任收復地區的縣長和稅局局長等職。中央領導人物既已徇私，影響所及，下級政治遂「治絲益棼」，無法收拾了。

際此軍政擾攘爭奪之際，我第七軍奉命陳師鄂東，卻絲毫未改舊觀。論戰功，無論在湘在贛均首屈一指，論將士傷亡的比率，也是各軍中最高的。但是我們絕沒有乘機要挾擴編。自衡陽而後，我軍累克名城要隘，然既克之後，我軍便迅速推進，將地方行政交予戰地政務委員會負責處理，我軍不參預絲毫。自湘而鄂而贛，我軍終未推薦一人出任縣長，更未保舉一人助徵稅捐，凡此史籍均有可考，未可虛構。雖當時我們頗為清議所嘉許，而官方別無獎勖之辭。然我軍終能於北伐史上長留清白的一頁，今日回想，也很覺自慰。

蔣氏獨裁跡象已見

軍事之外，當時政治上所潛伏的暗礁尤為嚴重。此種暗礁所來有自，初非一朝一夕所形成。其根基早伏於國民黨左右兩派的內訌，再加以共產黨的挑撥離間，而蔣先生本人於民國十三年本黨改組後，或左或右，縱橫捭闔，以培植其個人地位權力的作風，更如火上加油，必至自焚而後已。

本黨於民國十三年改組之初，黨內領袖即因對容共意見的不同，隱然形成左右兩派。此時如中央領導分子目光遠大，氣度寬宏，此種意見的分歧未始不可逐漸化除，使全黨同志和衷共濟，為三民主義革命而奮鬥。無奈總理死後，汪、蔣二人一味左傾，借重共產國際的援助，逐漸奪取黨、政、軍的領導權，致迫使黨內一部領袖脫離中央。至於中山艦事變的內幕情形如何，固不得而知，而蔣氏發動政變，以打擊共產黨始，以排擠汪兆銘終，則為不易的史實。汪氏既除，蔣氏重表示左傾，與共產黨、俄顧問攜手以打擊正在為其反共政變喝采的西山派，斥之為反革命。蔣氏如此亦左亦右的手法，並非由於其政治觀點的改變，事實上只是其個人的權術，以虛虛實實的姿態排除異己，以達其個人獨裁的目的。當時本黨左、右派的領袖都不直其所為，只因其權勢炙手可熱，對渠無可奈何而已。然蔣氏獨裁的跡象已見，故左右兩派一有機緣，都想對蔣加以抑制。（待續）