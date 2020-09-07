無色覺醒》賴岳謙：國際陰謀政客操弄？白俄步烏克蘭後塵？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第712集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「國際陰謀政客操弄？白俄步烏克蘭後塵？」

白俄羅斯總統大選結束，現任總統「盧卡申科」成功連任後，白俄羅斯境內卻爆發大規模的遊行抗爭，群眾抗議主張要求總統下台，白俄羅斯國家社會動亂持續仍未結束，這也讓國際外界擔憂，白俄羅斯是否會成為下一個烏克蘭。

2013年11月烏克蘭親歐洲派，在基輔展開的反政府示威抗議，最終造成烏克蘭分裂，其克里米亞半島透過公投方式，成為俄羅斯領土。

這樣的結果，想必是當初在烏克蘭抗議的人始料未及，人民所堅持的理想訴求，卻無奈成為國際陰謀家的操弄，國家領土支離破碎，烏克蘭人民流離失所、生活困頓，對於白俄羅斯來講，必定也不希望發生與烏克蘭相同的悲劇。

白俄羅斯的抗議起因，是被稱為白俄「萬年總統」的「盧卡申科」以高達80%決定性的多數，力壓另一位候選人「季哈諾夫斯卡婭」，來贏得總統大選。但許多歐美國家，不滿意此次白俄羅斯的大選結果，指控「盧卡申科」是歐洲的獨裁者。

其實白俄羅斯的憲法規則，並沒有對總統有特別連任限制，因此只要連選且當選，就會是合法連任，就如同日本與德國領導人的選舉方式，也並未明令限制領導人的任期，但為何其他西方國家卻不對此做出客觀評論呢？

白俄羅斯在總統選舉後，境內紛亂抗議頻發，數萬人民遭到逮捕，國內政局極為混亂。白俄羅斯在野陣營指控「盧卡申科」選舉舞弊，但卻提不出相對應證據，也因此白俄軍警等相關公部門，都是站在「盧卡申科」的立場，使得民眾抗爭也因此越演越烈。

北約諸國也都多表態支持白俄羅斯的抗爭，北約軍隊甚至在白俄周邊國家開始集結，如此大舉動也驚動白俄當局政府。於是總統「盧卡申科」特別尋求俄羅斯總統普丁的支持。普丁立場明確允諾，不排除啟動兩國之間的軍事同盟條約協議，甚或只要有外國勢力介入盟國，導致其國家局勢失控，俄國便會給予相當的軍事協助。

若是北約特工人員在白俄內部所引起的社會動盪，仍持續無法控制騷亂，俄羅斯軍警似乎也準備好，隨時待命白俄羅斯總統同意，即入白俄境內協助維持社會秩序，屆時俄羅斯軍警對於白俄抗議份子的打擊力道，恐更甚以往，想必這也不是白俄羅斯民眾，抗爭訴求之所期待的結果。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！