「是土樓欸！」在眾人驚嘆聲中，我們終於跋山涉水來到崇山環抱的南靖與永定，四處可見「世界遺產」的紅布條與遠超過居民的遊客，雞犬相聞的土樓，恬靜悄然消逝，取而代之是生機勃勃，但發展觀光的箇中甘苦，恐怕也不是三言兩語能說得清。

安居樂業 更上層樓

南靖以田螺坑土樓群聞名，土樓聚成「四菜一湯」，一方四圓，合成梅花芬芳，塔下村的寧靜質樸，讓夜色更顯朦朧。永定土樓如百花齊放，小布達拉宮方形土樓奎聚樓，樓宇緊連山脊，樓內結構層層疊疊，頗具氣勢，「土樓之王」承啟樓碩大無比，祖堂居中，廊進頗深。「土樓王子」振成樓富麗堂皇，樓主獨特腔調，滔滔不絕說道：「樓中有樓，樓外有樓，外呈烏紗帽，內八卦設計。」別具特色的還有府第福裕樓、最小如升樓。

土樓多依山傍水，座北朝南，內有水井，以厚牆等工法抵禦外敵，書香氣息濃厚，由家訓構成對聯的世界，居民安居樂業，水車、雞鴨，曬穀；溝渠、紅柿、舂米，數也數不盡，看也看不完。

土樓追求的經濟發展、安居樂業是兩岸共同寫照。「經濟是下層建築」扎扎實實地已是通過檢驗的標準。

福建也算是台灣的一面鏡子，閩南人、客家人、福州人等各族群混居，台灣除了同樣有漢族各族群外，另有原住民、新住民等新舊移民，彼此合作打拚，文化上調和交融。

像雙親皆是閩南人的我，卻也隨家母信奉客家傳統神祇「三山國王」，毫無衝突感。但族群和睦的重點，其實是因為大家有著為過上好生活的共同目標而一同努力。

奠基於學生時期的兩次青年學術交流，我對中國大陸已有認識，但大學時代讀的政治哲學，不可諱言，兩岸間因此確有制度差異，但我更渴望看到的是制度上的良性競爭。

海上花園 鼓浪嶼

換言之，中國大陸能讓14億人溫飽絕非易事，平心而論更值得驕傲，無須抹滅其成功。再加上不管國際風雲變幻，緊靠對岸的地理條件仍是不爭的事實，客觀上的「存在感」至少不增不減。那台灣要的是什麼？是互相傷害，還是能站在巨人的肩膀上，讓台灣更上一層樓，留給所有台灣人深思。

旅途續行至鼓浪嶼，素有「海上花園」的鼓浪嶼，孤懸大海，與廈門島遙遙相望，也因此被殖民列強相中，爭相佔地興建領事館。如今島內禁行汽機車，是環保兼友善行人的步行城區。巴洛克、哥德式，教堂、八卦樓，老房子老故事，更深藏丘陵幽靜小巷之間。

島嶼與海洋密不可分，另建有海底世界，能透過海底隧道發現水族、海豚。風琴、鋼琴博物館內則名琴聚集，交相輝映，不負「音樂之島」之名。

登日光巖，屈身於蜿蜒小徑拾階而上，立於蒼茫天地之間，卻讓我不由得動了想家的念頭。海峽已非阻隔，台灣就在海外不遠處，好好收拾心情，回台灣再出發。

出門在外人生地不熟，自助旅行可沒遊覽車，所幸路長在嘴上，比手畫腳、雞同鴨講雖不少卻也另有一番樂趣。鼓浪嶼其實有兩座青年旅舍，當時行差踏錯，不知走到哪去，迷路下詢問路人，一聽我們是外地台灣人，就直接領路，讓人好生感激。

更重要的是，國際青年旅舍的窗明几淨，閩菜的刀工精細，以及無緣品嚐的畬族美食，種種的回憶，遺憾與滿足，都是旅行的醍醐味，點點滴滴都是交流的意義。

交流本身就是意義

廈門是我最喜愛的大陸城市，街道乾淨，車行有禮，又親切宜居，我甚至動過置產的念頭，廈門還與家鄉基隆擁有定期航線，交流頻仍。

過去家父也曾在基隆被陸客問路，同樣是細心指點回應，兩岸交流就在日常生活中發生，但如今陸客在基隆港區的遊玩已不復以往。我雖深愛台灣的自由，卻也不樂見對大陸憤恨的蔓延。同時，誤解滋生嫌隙，既然兩岸能免去語言的差異，有什麼比直接溝通更適合彼此交流。

依著過去工作緣故，我接待了許多大陸來的客人，陪著環了好幾次島，看著初來乍到有些陌生的撲克臉龐，在幾天陪伴下逐漸熱絡，互留連絡方式，到送機時的離情依依，甚至相約2022北京冬奧，總讓人無限感概，無論人事物，唯有親身接觸為真。

旅途中，長輩們不免提到國共情仇或投資生意經，但我跟來訪的年輕團員，卻更想瞭解彼此真實的生活。影視中的兩岸日常到底是真是假？《我不是藥神》的真實故事、《大軍師司馬懿》的橫店場景。抑或對五月天的瘋迷、《那些年，我們一起追的女孩》是否是台灣高中生的共同回憶？

大陸好幾齣宮廷劇更在台灣大肆流行，《康熙來了》同樣是多少大陸年輕人認識台灣的橋梁。再深入點，我也曾好幾次遇過大陸年輕人好奇台灣的眷村文化，或要求參觀「異域」歸來的南投博望新村。而交流的起點雖看似渺小，總是開始，才有機會貼近真實，進而建立起深厚的友誼。

這次疫情來襲，我第一時間致信大陸的朋友們，是否身體康健？朋友回信開頭一句：「有心了」，更讓我豁然開朗。

我們一起努力好嗎

我不只一次思索，為何近幾年的兩岸關係陷入瓶頸，究竟是哪裡發生問題？兩岸現狀是國共內戰的延續而來，兩岸關係舉足輕重，連在研究所招生口試時，都有教授都詢問，自「屋頂論」後，對兩岸關係是否有自己的新見解。

雖然我人微言輕，國家大事難以置喙，但只要有心，誠心從生活交流，讓真實說話，使影響力如同漣漪般的同心圓擴大，終會跨越海峽兩岸的藩籬，透過溝通杜絕嫌隙。

我更相信，即便只是一點一滴的努力，都能使兩岸彼增添認識。從過去與現在的交流中尋找意義，將瞭解涓滴入海，直抵人心，讓這個世界，因我們而有不一樣。

回抵家鄉基隆港灣，眺望平靜的海峽，如鏡的兩岸，想讓兩岸變好，只需要有心，更需要有心來凝聚人心，所以不管是台灣或大陸，我們一起努力，好嗎？（姬龍仁／基隆市）