上週美國股市重挫，道瓊指數在兩天之內大跌1,534點，NASDAQ跌掉9.92％或1,198點，費城半導體指數更出現10.34％的雙位數跌幅，這一波最受矚目的焦點在特斯拉，以分割後的股價計算，特斯拉從6月底的收盤每股201美元，短短兩個月暴漲2.5倍，到8月31日創下收盤498美元的波段新高，然後又在9月四個交易日大跌22％，特斯拉的總市值已經來到4千億美元，如此巨大的公司股價猶如新上市股劇烈震盪，堪稱空前，也是2020年金融市場最具代表性的指標事件。

上週美股的暴跌，大多數市場分析師的解釋都是大漲之後的快速整理，「緩漲急跌」是多頭市場常見的現象，兩天跌掉10％的幅度雖然驚人，相較於3月崩盤低點、以及5月的起漲點，投資人的獲利仍然極為可觀，即使市場繼續重挫，甩掉肥厚的短線利潤，也還是正常的現象。

令我們訝異的是，不僅僅是金融市場，板塊位移引發暴漲暴跌的地震現象，出現在經濟活動的各個領域，過去一個月，太平洋兩岸的海運價格創下11年來的新高；全球咖啡豆價格暴跌後突然大漲，指標性的芝加哥咖啡豆期貨（US Coffee C Futures）價格從每磅95美分大漲40％到134美分。中國同樣出現類似的現象，深圳與上海的科技股在政府政策鼓勵下大漲，幅度更甚美國科技股；連不應該出現重大漲跌的中國食品調味市場都出現震盪，代表性的海天味業在深圳交易所的股價，從7月底的115元人民幣大漲到上週的199人民幣，然後在一天之內大跌8％，中國食品與飲料類股的大漲大跌，極為罕見。

中美關係在過去一個多月衝突急遽升高，但是中美貿易不只沒有受到打擊，反而逆向暴增。根據上海海運交易中心的統計，從上海到美西的40呎貨櫃（FEU）平均價格，從5月底的1,800美元，到8月底已經翻倍到3,639美元。

太平洋兩岸的海運價格突然大漲的因素很多，核心在貿易需求突然大增，而且是東向與西向雙邊同步增加所致，根據中國海關7月底的統計，中國對美出口在7月年增率達到7.8％，進口則有16％的增長，FEU運價甚至創下2009年以來、11年的最高價。

一向穩定的經濟活動劇烈震盪，帶給企業經營者前所未見的挑戰，全球貨櫃航運在年初面臨無以為繼的重大衰退，英國航運諮詢公司Drewry原本估算全球航運公司將出現37億美元的虧損，許多船運公司採取減班、售船來準備度過寒冬，不料突然出現的貿易熱潮瞬間拉高運費，Drewry被迫修改預測，獲利模型估算的結果瞬間豬羊變色，到8月底已經轉為稅前獲利逼近100億美元，比起去年甚至還出現超過四成的增長，原本預計要過寒冬的2020年突然成為溽暑。

海運龍頭因此受惠，台灣長榮海運股價從7月底的每股11元，連續暴漲到上週末以18.8元收盤。香港上市的中遠海運控股（COSCO Shipping）更從6月底的2.23港元大漲到上週的4港元，漲幅同樣高達八成。

此外，今年國際咖啡價格已經出現兩輪暴漲暴跌的循環，咖啡是全球需求量最大的國民飲品，一向供需平穩，今年的暴漲暴跌造成咖啡生產者、貿易商、乃至星巴克等終端消費通路極大的經營壓力，全球消費量最大的美國市場，今年消費量預計出現11％的衰退，第二大的市場在中國，中國過去幾年的咖啡消費量高速增長，今年中國經濟相較美國穩定，咖啡消費的增長卻突然熄火，目前預估的年度增長率，已經從年初的三成以上漲幅，下調至零增長。

劇烈震盪的現象很難解釋，各國央行金額巨大的量化寬鬆只能提供一部分的解釋，因應肺炎疫情的封城，造成傳統實體通路的衰退、轉向網路電商固然是結構性的重大轉變，各國政府龐大的租稅補貼，成功穩定經濟，也扭曲了原本市場機制，原本應該衰退的減少衰退，廠商去產能後卻發現需求不減反增，又回頭緊急追加庫存與訂單。央行QE、政府財政補貼、廠商供貨政策、還有消費者的行為，同步出現劇烈的調整，造成供給面與需求面的驟變，對於所有經濟活動的參與者，都帶來前所未見的挑戰。

2020年還剩下4個月，暴漲又暴跌的金融市場還有翻盤的可能，突然熱翻天的海運也可能再度面臨寒流，加上美中對立急遽升高，大國地緣政治隨時可能出現擦槍走火的危機，所有經濟與政治活動的參與者都超前部署、提前因應，集體極端的決策造成極端的震盪。

眼前的挑戰是，貿易版圖、產業競爭與政治角力同時在進行結構性的板塊位移，傳統的預測模型大幅度失靈，決策者窮於應付短線的突變，又被迫進行長線布局，瞬息萬變的震盪竟然成為常態，是大家難以接受，卻又不得不忍受的事實。

(工商時報)