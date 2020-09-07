開放美豬爭議未休，國民黨14個執政縣市長率先簽署反瘦肉精美豬食安公投，衛福部長陳時中卻表示，這是科學問題，不是用投票做決定。從防疫到美豬，陳都用科學解釋立場，但豬隻含瘦肉精雖是科學，進口美豬卻是政治問題，陳混為一談，十足政客嘴臉。

新型冠狀病毒詭異，潛伏期不一，面對多起來源不明的確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都以必須用更多科學數據來驗證說明；面對國人關心的普篩，陳也以科學證據強調沒有普篩的必要。

但當彰化縣衛生局與台大公衛學院合作進行萬人血清計畫，目的無非是要以科學證據說明是否有社區感染情形，卻被陳時中認為有地方槓中央意味，公布報告前夕，甚至動用政風等行政手段干預，結果報告符合指揮中心期待，整起爭議迅速落幕，難道這就是科學。

這次開放美豬政策來得快又猛，農委會、衛福部在蔡英文總統一聲令下，只能開始補破網，陳時中再度科學小飛俠上身，一隻豬被用所謂科學標準區分為肌肉、肝、腎、脂肪、肺，能吃下肚的全被要求納入檢驗。陳時中說，食品安全須建立在科學證據上，所以有了獨步全球的容許值。但也直言政府是用開放美豬換台灣在國際上的地位，很顯然美豬問題根本就是政治問題，只不過需要用科學證據包裝美化。

然而問題在於，透過科學檢驗方式從源頭管控豬隻進口容易，但業者如何標示清楚？地方政府怎樣加強稽查？這些對人的管理，無法用科學解決，否則國家隊混用陸製口罩，衛福部為何渾然不知。

倘若陳時中眼裡只有對自己有利的才是對的，讓科學也為政治服務，民眾只能瞪大眼、自求多福。