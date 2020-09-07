這一次開放使用瘦肉精的美豬進口，其決策過程顯然是一個由上而下的過程，也就是說，主要的考量就是「政治決定」！

總統先在記者會中宣布開放，然後農委會、衛福部與其他部會開始手忙腳亂地進行後續的決策。比方說，衛福部把萊克多巴胺移出乙型受體素的定義中，於是國外使用瘦肉精的豬肉就可以進口。但是，如此一來，國內的豬農也同樣可以使用瘦肉精。因此過兩天農委會主委就說，雖然開放有瘦肉精的美豬進來，但是不會開放萊克多巴胺進來，所以國內業者無法使用萊克多巴胺。接著，衛福部長又說，考慮開放全豬進來，但是因為其中內臟含萊克多巴胺的比例又更高，許多國人更是因為此一宣布而全力反對，因此衛福部又宣布，將針對內臟部分另外再訂定標準。

其實有許多政策，為了某些特定的目的，由總統做出政治性的決定，這並沒有問題，主要的問題是，在總統做出決定之後，而在宣布之前，相關部會是否有先做過充分的研析，包括民意的反彈、配套措施、產業影響與經濟效益評估等等。如果在政策宣布之前，各部會能預先有充分的準備，政策被接受的可能性就會高許多，未來在推動上也會容易很多。

比方說，總統強調開放瘦肉精與否是由「科學證據」來決定。問題是，我們的政府有提供具有說服力的科學證據，說明食用瘦肉精是沒有問題的嗎？比方說，坐月子的媽媽每天吃一副有瘦肉精的腰子，連續吃一個月，請問會對身體產生何種負面影響？這是一個非常簡單而清楚的問題，請問，我們的衛福部或是相關單位有做過類似的科學研究嗎？

然後，大家又擔心可能會吃到有瘦肉精的美豬，因此政府又說會做好配套措施，包括強迫產地標示等等。問題是，國人食用豬肉的地方太多，可能會有很多地方不容易清楚標示，比方說，在魚香茄子中要放肉末，這需要標明其肉品的產地來源嗎？另外，教育部也宣布瘦肉精不可進入校園，然後國防部也宣稱國軍不可以食用有瘦肉精的豬肉等等。這些配套是否應該在開放之前，就應該先做好充分的溝通？

另外，更嚴重的問題是，開放食用瘦肉精的美豬進來，對於台灣養豬業者的可能影響為何？農委會的答案很簡單，因為美國豬肉不好吃，所以目前國外進口的豬肉中美國豬肉比例很少，因此開放對國內豬農的影響不會很大。如果真是如此的話，為什麼農委會要拿出100億的養豬基金來因應？還說，如果不夠的話，不排除會再增加100億。

國內目前每年豬肉的產值約750億新台幣，占台灣豬肉市場的9成，也就是說只有1成的豬肉是進口的，其中美豬的占比更少。問題是，這是在美豬和其他國家的豬隻都不得使用瘦肉精的結果，現在不但美國的豬可以使用瘦肉精，而且在WTO的規定下，當我們開放美豬可以使用瘦肉精的情況下，其他國家豬隻使用瘦肉精也可以進口。雖然有人說，台灣的黑毛豬比國外的冷凍豬肉好吃，但是在國外生產成本較低的情況下，大量豬肉進口台灣可能是很難避免的，因為我們有太多的地方使用到豬肉，包括水餃、香腸與滷肉飯等等，這些地方用到冷凍豬肉的可能性非常高，因為廠商可以利用調味的方式，來取代原本豬肉的味道。

如果再看南韓開放瘦肉精的美牛經驗，開放前美牛只占南韓進口的19%，開放幾年之後就增加到53%，占到南韓牛肉消費總量的3成。請問，如果美豬進來以後，未來可能在台灣的市占率會是多少？如果也達到3成，那麼可能會使國內養豬產值每年減少超過100億以上，請問政府拿出100億的養豬基金夠用嗎？我們要說的是，政府是否有預先做過充分的產業分析，確定美豬進來對於我國豬肉市場的可能影響有多大？會使國內養豬業者的損失有多少？這些都是很重要的問題，請問政府相關部門有做過詳細的分析嗎？

總而言之，是否開放瘦肉精美豬進口可能與和美國洽談自由貿易協議有關，因此需要政治性的決定，這是可以理解的。然而問題是，既使是政治性的決定，也應該要有充分的事前準備與溝通，包括與人民、產業公會和國會的溝通。更重要的是，一定要先做好充分的產業分析及相關的配套措施，尤其是對台灣重要的養豬產業可能造成重大的衝擊，當然應該要有充分的研析和討論才行。

（作者為國立政治大學經濟系教授）