蔡總統在8月底親自宣布，開放進口含瘦肉精的美豬，全國一片譁然。先不談政治上的反覆，未來光是豬肉產地的標示，就會造成2001年諾貝爾經濟獎得主艾克洛夫所說的「逆選擇」（Adverse Selection）問題。台北市長柯文哲說，最後是窮人去吃到瘦肉精，已經是最客氣的批評，事實上所有國人都無法倖免！

有人說，美豬比較便宜，可以減輕餐飲、食品業的成本負擔，這個說法完全錯誤。「逆選擇」現象一旦發生，會造成本土養豬業營收下降、夜市或攤販生意萎縮以及消費者物價上漲；窮人、年輕人吃到瘦肉精，健康受害的後遺症，幾年以後才會慢慢反映在全民健保的負擔上。

艾克洛夫的「逆選擇」理論，主要是警告大家，不要覺得欺負資訊不足的窮人會沒事，最後它會破壞整個市場，所以在買賣業、金融業特別受重視。「逆選擇」在美豬問題上，首先會有高收入消費者因對資訊信任不足而不再購買豬肉，剩下的低收入消費者只要價錢低，因此也逼走提供高價、高品質豬肉的廠商，惡性循環下來，台灣的養豬業馬上會受到嚴重打擊，而相關周邊和附帶的餐飲、食品業都會受到壓縮。

跟在養豬業後面，餐飲和肉製品業者，也會碰到類似的「逆選擇」風暴。高收入消費者少吃豬肉料理或製品，業者再怎麼聲明都難以證明用的不是美豬，因為看不見原始包裝，過去食安問題又歷歷在目。甚至拉麵店也會受影響，因為湯頭也可能是美豬骨頭。只剩下低收入消費者的市場，對餐飲、肉製品業者而言，當然是收入下降、經營困難，然後業者被迫少碰豬肉，這樣又對養豬業做出二次打擊。

閃避豬肉消費的高收入族群，當然會轉向消費牛肉、雞肉或海鮮，作為蛋白質攝取的替代品。這種「外生」因素，肯定會造成這些肉類或製品價格上漲，而這種形式的價格漲幅，因為是需求曲線的移動，絕對比豬肉因為需求疲軟產生的價格下跌來得嚴重。也就是說，下一個階段就會發生平均肉品價格上漲，然後帶動相關肉製品價格的波動，最後連非肉類消費品價格都會受到影響，導致通貨膨脹的上揚。

蔡政府為了與美國簽訂自由貿易協定而開放瘦肉精美豬，倒還不是最大的錯誤，錯在未充分與幕僚磋商，或在根本缺乏有經濟概念幕僚的狀況下，貿然直接宣布開放。即使為了政治因素必須開放，蔡總統還是有時間採取避免發生「逆選擇」的處理方式，但是蔡總統沒有內行的幕僚，所以造成這個原可避免的經濟災難。

基於外生的原因，需要調整貿易政策，台灣絕不是世界上第一個碰到的國家，真正的經濟學家當然可以把災害減到最低。蔡總統首先應該做的，是由下而上的作業方式，由曾擔任經濟部長的行政院沈副院長召集農委會、經濟部、衛福部、國發會和外交部，組成跨部會小組，研商具有通盤考量的政策以及施行細節，最後的做法一定會更細膩、更周詳。

可惜的是，蔡總統不信任下屬，完全未與各業務主管部會磋商，就採取了最糟糕的由上而下方式，從此開啟了未來長時間的災難。歸根究柢來說，「逆選擇」災難的錯不在美豬，而在蔡總統自己！

（作者為開南大學財務金融系教授）