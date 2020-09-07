在美豬瘦肉精爭議中，農委會主委陳吉仲認為美國豬不會衝擊台灣豬業。他表示，台灣民眾偏好溫體豬，不愛冷凍豬，台灣豬市占率91%，美豬只占進口豬肉的1/8，由此估算，台灣人1年只會吃到0.49公斤美豬，吃到含瘦肉精的豬肉將只有0.1公斤。衛福部長陳時中也說，進口豬肉市占率少，想吃美豬還不一定吃得到。

2006年時，扁政府的農委會主委蘇嘉全有一模一樣的講法。他表示，遠在美國的女兒非常想念台灣國產雞胸肉的香雞排，國產雞肉質味美、新鮮，未經重複冷凍、解凍，肉汁飽滿，與冷凍進口雞肉有明顯區隔。蘇嘉全推銷台灣香雞排的同時，國產雞市占率正往下掉，2008年市占率已下滑到73%，2010年掉落到63%，2019年剩下53%，今年7月急墜到40%。國產雞命運慘，主因是價格。今年進口白肉雞每公斤成本為26.42元，而國產白肉雞是51.03元，難怪各大生鮮賣場常見體積碩大的美國棒棒腿。

今日雞農，明日豬農！依全國養豬協會祕書長張生金的證言，台灣豬每公斤成本約100元，不含瘦肉精的美國豬銷台成本，港口價每公斤40元，加上路上運輸，成本不超過78元。開放瘦肉精後，美豬會更便宜，因為瘦肉精就是成長賀爾蒙，用瘦肉精，美國豬農省了近1/3的飼料。陳吉仲的保證敵不上美國豬的低價侵台。

陳吉仲以今日豬市為例，預測瘦肉精美豬開放後的市場情況，好比說，今天空氣品質不錯，就預言說下周空氣品質將持續良好。下周空氣好不好，要看下周氣象變化、移動汙染源是否增加、中火是否會火力全開等因素。政經推演，預測產業趨勢，所有關聯變數都要放入考量，才能推出結論，不應刻意忽略對台灣不利的衝擊因素。

2015年蔡英文競選總統時公開表示，對於瘦肉精的使用參照飲食習慣與我國大致相同的日、韓，適用國際標準。當年的說法也成為今日開放的理由。但日本人不吃內臟，而瘦肉精在內臟的累積濃度遠高於在脂肪、肌肉的濃度，日韓標準不應拿來當台灣標準。而世上大部分國家都禁用瘦肉精，所謂世界標準只是少數國家的標準，美國豬輸往大陸、歐盟、俄羅斯，都沒有瘦肉精。

為民進黨政策辯護者說，瘦肉精進來，台灣人可以選擇不吃。如何選擇？依照《食品安全衛生管理法》以及進口貨品標示相關規定，含有美國豬肉的水餃或肉乾因在台灣經過重組、重製、加工，所以標示為台灣製，只有在產品成分的小字說明中，豬肉兩字後面括弧裡寫上美國兩字。這類含有美國豬肉的台灣製水餃或肉乾，就得以公然陳列在貼有中華民國國旗的台灣製品冷凍櫃裡。

至於瘦肉精，食藥署明確回答，含有美豬的製品，成分說明裡不會註明是否有瘦肉精，消費者無從知曉。台灣人命運乖舛，別人不吃的，我們得吞下肚。

（作者為英國倫敦大學伯貝克法律學校博士）