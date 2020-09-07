備受矚目的大陸抗戰巨片《八佰》，在疫情解禁觀影的推波助瀾下，票房一路長紅，連日來兩岸有關本片的評論連篇累牘，形成的效應與反思不下於電影本身。其中最主要的焦點有三：一是電影與真實歷史間的差異；二是本片與台灣1975年《八百壯士》的比較；三是最被多數人關注的是本片如何呈現中華民國國旗歌的禁忌。

就第一點來說，1937年的松滬戰役以及死守四行倉庫的歷史背景、緣由，各方已多有論述，而電影透過戲劇手法所做的某些藝術渲染和局部誇大，本就見仁見智，實不必當成歷史紀錄片來過度挑剔。

若和台灣當年由丁善璽導演，柯俊雄、林青霞主演的《八百壯士》相較，平心而論，《八佰》占了在45年後拍攝的優勢，當然比《八百壯士》的品質更優更深刻，無論是在戰役背景的解析、租界觀戰的變化、國軍德械師的裝備考據、戰鬥場景、人物個性的多樣化，包括四行倉庫升旗時吹奏的是國歌而非國旗歌，都顯然強於前作。當然也會有很多人認為台灣版的劇情感人直接、演技動人濃烈、充滿忠勇愛國精神，這當然也是很大的優點，因為在當年時空下電影需要的正是這樣的一種表達方式。

當年在台灣掀起熱潮的抗戰電影除《八百壯士》，還有《英烈千秋》、《筧橋英烈傳》等，時間都在1970年代中後期，剛好是日本與中華民國斷交、改與大陸建交後的幾年間；中影拍攝抗戰電影當然有政策性的背景，而彼時大陸則仍陷在文革的動亂與劫後創傷中，台灣這些抗戰電影也不會在大陸引起關注。

到了近些年，大陸大拍特拍各種抗日影視劇，而在中美對抗下為激發愛國民心，又特准拍攝上映《八佰》這樣的電影，但時移勢轉，台灣早已不再宣揚或拍攝抗戰的歷史或電影，兩岸對抗戰的史觀與社會熱度，台熱時陸冷，陸熱時台冷，時間彷彿開了一個荒謬的玩笑，兩岸的交集已然錯過。

最有意思的是，《八佰》一直被視為是以大陸視角來拍「國民黨軍」抗戰的故事，還討論本片是否有「美化宣傳」國民黨之嫌？上海保衛戰是國軍還是國民黨軍的不同敘述，更是糾結不清。這正是當前兩岸關係最大的盲點，作為中國的前政府軍，當年抗戰時當然是中華民國的國軍，而非國民黨軍，如果對岸從政府到人民還是這樣忽略曲解歷史事實、這樣黨國不分，如何能談到兩岸進一步的尊重與融合？又何敢奢言促統！

台灣現在的主流民意，不僅黨與國要分得一清二楚，國民黨也只是台灣和中華民國的一部分；大陸當局或許想搶占抗戰歷史的話語權，但若想以此達到統戰功能、爭取台灣民心，恐怕也是白費心機，因為早就喪失交集的機遇與價值。

如果大陸不能跳脫成王敗寇、政權更迭的僵化史觀，不把歷史的發展進程視為一個連續傳承的過程，正視並理解中華民國在1949年後存在台灣的價值與意義，所有自以為肯定過去國民黨的實像，都將是不切實際且錯亂無效的幻影。

回看《八佰》的票房與效應，即使今日亦是充滿啟發、鼓舞人心，而隨著中美對抗的惡化和中日關係的改善，可以預估今後抗美援朝、痛宰美軍的電影，將會在大陸躍為新寵。