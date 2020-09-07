國民黨在遭逢總統輸、立委輸、市長罷免輸以及補選輸等接連4輸的重挫後，終於在日前召開第20屆第4次全國代表大會，冀盼透過「世代合作，組織再造」的結構性改革以及「護台灣、保民主、拚未來」的三大訴求，以凝聚渙散的士氣，喚回失去的黨魂，並重整再出發的隊伍。今年全代會的重頭戲，莫過於宣示「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四大改革方向，其中最受矚目者是「兩岸論述」。

原本已在中常會定調的「兩岸論述」，係以中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，堅決反對台獨與一國兩制，並要求中共「放棄對台用武」，其總結的8點具體主張，理路清晰，貼近事實，亦回歸兩岸和平互動與發展的踏實基礎。然而中常會中討論江版「兩岸論述」時，亦非一團祥和、毫無爭議。范成連等少數中常委認為兩岸論述須經對岸認同，不應國民黨單方面修改，可是他們顯然忘了中共將「九二共識」詮釋為「一國兩制台灣方案」時，也沒有跟國民黨商量，更遑論獲得台灣民眾的認同了。重點在於「九二共識」已被綠營及其網軍徹底抹紅與汙名化，在不少年輕人的心目中，根本認定這個概念意涵就是向霸權強國的「投降主義」，少數中常委居然認為這種回歸歷史事實的「兩岸論述」還須向中共請示，其建議姑且不論是否讓國民黨淪為中共的附庸黨，對於慘遭刻意曲解的「九二共識」，非但無法漂白澄清，反而越描越紅。

儘管江版「兩岸論述」四平八穩、中規中矩，雖未獲得年輕人的熱烈回響，但至少避免老中青之間的世代衝突，閃過茶壺內的風暴。但回顧全代會現場，冷冷清清、稀稀落落，無疑是對輩分低、資歷淺的江主席行使不信任的缺席投票。明眼人一看便知，面對明年3月的黨主席選舉，此刻只是暴風雨前的寧靜而已，當黨務改革的腳步加快時，也將因權力分配與利益衝突而觸動黨內敏感的神經，又伴隨著主席選舉的逼近，必然帶來山雨欲來風滿樓的情勢。問題是任期僅剩9個月的江主席，在既無戰功，又缺乏黨內大老的奧援下，僅憑幾名未成氣候的資深童子軍來治黨，其改革成功的機會有多大？其連任成功的機率又有多少？

江主席勇於承擔是好事，但是主席補選時投票率不到2成4，江主席只獲得1成6的黨員堅定支持，論勇氣與俠義，江主席堪與俠女柱柱姐相比擬，只是疲軟的支持所造成的弱領導似難以產生開創偉業的動能。以江主席的條件而言，在黨內中生代中稱得上優異，但論資望、功績與歷練則尚難服眾以逆轉大局。為今之計，最好以「看守管家」自居，勤走地方、關心民瘼、諮諏善道、察納雅言，做好全黨整合的工作，奠定未來改革的基礎。至於以《中華民國憲法》為本的九二共識，是否能成為感動不同世代的「兩岸論述」，還是應另行提出更具創意的新思維，恐怕就留待未來黨主席來傷腦筋吧！

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授）