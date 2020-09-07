最近，勞保年金的話題不斷。兩個月前，勞動部長在媒體宣稱，勞保年金改革可以延長破產年限，大概在10年至15年之間。日前，部長亦宣示未來不排除採用溯及既往的政策。一時之間，社會大眾對勞保年金未來的走向，表達了極大的不安與惶恐。因此，筆者希望從可能的發展路徑，剖析勞保未來的走向。

由最近的事態來分析，勞保年金的未來走向，取決於三股力量的拉扯。它們分別為老年生活的照顧、年輕人的負擔能力，以及國家在財政上的支持力度。首先，就勞工老年生活保障的層面來看，勞保是國家提供的保障。而勞工尚有另一層的退休保障，亦即雇主提供的勞工退休金。這次勞保年金改革的意義，從邏輯角度來看，是降低國家層面的保障，而提升企業層面的比重。建構完善的企業年金制度，占舉足輕重的角色。

其次，從年輕人的負擔角度來看，主要為勞保費率。這幾年來，由於過去所衍生的潛藏負債過高，再加上未來少子化效應，使得精算上的平衡費率，遠高於目前能想像的空間。然而，過去20年薪資凍結的狀況，早已使得年輕人叫苦連天。因此，就產生兩套想法。其中一種方式，就是切割過去的負債，使得目前的平衡費率，讓年輕人可以接受。然而，切割出的負債是由誰來承擔？最終還是由國庫來承受，這會衍生行業不公與世代不平的爭議。若要有效降低負債，則需要全面的改革。包括降低所得替代率，提高採計投保薪資的期間，甚至要溯及既往。

最後，國家財政的支持程度。這個問題取決於兩個要素，其一為國家財政的安排，另一個為合理性。就財政安排來看，可以是一次儲備較大資金，做為以後基金調節之用。也可以是逐年編列預算，以支應不足的部分。以財政支持效果來看，前者較為有效。就合理性來看，勞保會產生巨額負債，其原因有二，其一為給付條件過於寬鬆，其二為人口快速老化。就後者而言，應該沒有太大爭議。然而，若原因為前者，勢必會引起國保等的抗議。

上述3個原因互相牽制，產生目前勞保年金改革討論的面向。原則上，這是一個相互妥協下的產品。降低所得替代率，提高計算投保薪資的時間，以及溯及既往，是老年世代的犧牲，主要是為改革爭取更多的時間，以及降低年輕世代的負擔。而提高勞保費率，則是年輕員工對勞保基金的貢獻。而政府提高每年撥補的金額，則是展現國家對勞保年金的誠意。這三者都有助於勞保年金財務的改善，但無法完全解決財務問題。其原因是由於人口結構快速變遷下所產生、世界各國皆面臨相同問題。其他國家的經驗，需要設立一個外部機制，來輔助其運作。

整體來看，目前勞保年金改革所採用的策略，都是在延長勞保年金的破產時間，並創造一個整合性的基礎年金。等這一個階段完成後，下一個階段便是要找出合適財源，以維持基礎年金運作。

（作者為淡江大學保險系副教授）