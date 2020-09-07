總統大選過後，國民黨的慘淡，至今看不到盡頭，最近《黨產條例》被大法官宣告合憲，又是一拳重擊。按道理，光腳的不怕穿鞋的，無論從兩岸新論述、海峽論壇派不派人，國民黨仍舊瞻前顧後。可以說，國民黨的前途不在於有多少黨產、民進黨是否收手不再打壓，而在於到底有沒有奮不顧身一搏的決心。

以兩岸論述的8項具體主張而言，其實九二共識就是個不用解釋的默契與共識，你講得愈清楚，就愈沒有共識，國民黨新論述認為，九二共識即一中各表，沒有一中各表就沒有九二共識。這其實是倒果為因，對北京來說，共識是兩岸各表一中，共識到此為止。

在民進黨批評下，國民黨再也不敢單說一個中國，在論述中也強調堅決反對一國兩制，完全掉入民進黨的陷阱，對於兩岸的未來，也不敢提任何主張，說穿了，就是一個維持現狀論述，完全不敢對「習五條」提出自己的應對主張。

此外，是否要派人出席海峽論壇，在當前兩岸關係緊張下，國民黨派人參與，正是與民進黨區隔的大好時機，只有國民黨可以穩定兩岸關係，只要不是受管制人士，像前立法院長王金平，何懼之有？

華為遭美國斷供、自己的女兒孟晚舟遭加拿大逮捕不得出境，面對此等打壓，華為創辦人任正非卻多次強調，現在不是華為最危險的時候，相反是處於是最好的狀態了。國民黨要起死回生，就要有這種氣魄。