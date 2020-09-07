捷克國會參議長韋德齊率團訪台，在立法院演說，還撂了一句中文「我是台灣人」，贏得熱烈掌聲，但他返國後又稱，他從未說過台灣是一個獨立國家。

捷克總理批韋德齊是「幼稚的挑釁」，看來韋德齊的台灣行，並非捷克的國內共識，因而引發政治鬥爭。

韋德齊在台期間，數度面對媒體詢問是否推動捷克與台灣建交，他並沒有正面回答，但回國後澄清，訪問台灣並不違反一個中國原則，他也不是反對中華人民共和國，似乎想要兩面討好。

現在全球絕大多數選舉國家都面臨「中國難題」：一方面想要交好中國，希望獲得經濟利益，另一方面又得面對民眾不信任中國的情緒。韋德齊向美國學習，炒作「台灣牌」，果然知名度直線上升。

兩岸不睦，捷克參議長此行令大陸臉上無光，回國後又給台灣澆冷水。台灣應該從中認清，絕大多數國家或許願意和台灣交朋友，卻不可能和台灣建交，捷克如此，美國亦然。