中國國民黨召開第20屆第4次全國代表大會，以報告案的方式通過了新的兩岸論述，強調為了捍衛中華民國存在的事實，會以基於《中華民國憲法》的「九二共識」，來延續兩岸溝通協商並與時俱進。此種論述方式海峽對岸肯定不滿意，但應該不致於一口回絕或惡言相向。

多年以來，兩岸之間對於「九二共識」大致有四種處理立場。首先，大陸方面一貫的態度是突顯「一個中國」，略去「各自表述」，也就是「一中不表」。其次，台灣藍營的主流論述是承認「一個中國」，但維持「各自表述」，主張「一中各表」。再者，藍營中也有人認為，「一中各表」過於消極，應該主動出擊，和大陸方面研商「一中同表」的可能。最後，則是綠營的態度，根本不承認「九二共識」。

其中，「一中同表」的主張雖有積極性，但也有困難度，大陸方面反應並不熱烈。主要是因為兩岸對於「一個中國」的認知存在落差，「主權互不承認」的僵局一時難解，只能在「治權互不否認」上彼此釋放善意。大陸的基本立場是接受「九二共識」4個字作為兩岸關係和平發展的善意象徵或「定海神針」，而不去糾結如何表述「一個中國」。

所以，「九二共識」最主要的精神就是透過創造性的模糊，容許各說各話，達成互相諒解的默契。就此而言，「九二共識」其實就是「互諒共識」，也因此有人主張用「九二諒解」的說法來替代「九二共識」。只是大陸方面已經定調之後，可見的未來，「九二共識」4個字是不會更動的。

至於綠營不承認「九二共識」，一方面是因為「一個中國」和「台灣獨立」完全無法相容；另一方面則是因為綠營的政治人物有種迷思，相信只要綠營實力夠強，展現出長期執政的可能，大陸方面就會放棄堅持，自動靠攏過來。然而，理解對岸思維的人都曉得，這是自欺欺人的夢想。除非打算兩岸官方老死不相往來，否則，「九二共識」就是打開僵局的開門鑰匙，重啟對話的通關密語。

儘管有中美脫勾的挑戰和新冠肺炎疫情的衝擊，中國大陸前進的步伐依然穩健，中國即將或終將崩潰的幻想毫不現實。由海峽對岸牽頭的RCEP即將啟動，無法和大陸對話的蔡政府只會把台灣推向經濟邊緣化的死巷，台灣人還不覺醒嗎？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）