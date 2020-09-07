我們不一樣！ppb VS. ppm 台美友好「萊豬」比國際標準寬鬆！ 18:082020/09/07 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》我們不一樣！ppb VS. ppm 台美友好「萊豬」比國際標準寬鬆！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我們不一樣！ppb VS. ppm 台美友好「萊豬」比國際標準寬鬆！ 《新聞深喉嚨》我們不一樣！ppb VS. ppm 台美友好「萊豬」比國際標準寬鬆！ #我們不一樣 #ppb #VS #ppm #台美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我們不一樣！ppb VS. ppm 台美友好「萊豬」比國際標準寬鬆！ 18:082020/09/07 短評 各部會不吃美豬 宅神酸評：那開放進口了給誰吃？ 07:532020/09/07 政治 陳其邁為瘦肉精美豬譙柯 羅智強轟：怎還有臉出來護航？ 12:022020/09/07 政治 蘇貞昌對美豬進口指會嚴格把關 13:262020/09/07 政治 國民黨啟動反美豬公投連署 黃偉哲：不了解是反美豬還是反美 11:232020/09/07 政治 陳時中替美豬進口辯護 張其祿：懷念2017年堅持食安把關的部長 12:162020/09/07 政治 施威全》今日雞農 明日豬農！ 19:042020/09/07 觀點 萊劑美豬將進口 食安英雄憂混用抽驗難 18:192020/09/07 生活 台人較勇健？日韓標準比照CODEX 府進美萊豬用ppm為哪樁？ 18:212020/09/07 時事 中央地方美豬標準不同調 陳時中：帶排骨便當到他縣不行很怪 10:452020/09/07 生活 言論熱門新聞 快評》拿出赤腳的氣魄 - 短評 - 言論 中時社論》蔡政府心中最軟、最深掘的一塊？ - 中時社論 - 言論 旺報社評》台灣的中美雙循環戰略 - 旺報社評 - 言論 兩岸危機偵測：胡勇》馬英九終於知道錯了 - 名家 - 言論 快評》僅止於交朋友 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。