蔡總統宣布開放萊克多巴胺美豬進口後，舉國譁然，國民黨主席江啟臣則宣布啟動「反瘦肉精美豬食安公投」，期望訴諸民意直球對決。民進黨發言人顏若芳隨即表示，國民黨執政開放含萊牛肉進口，如今反對萊豬，立場前後矛盾，並直指此公投為江啟臣拚連任之政治操作。蔡政府當然希望將美豬議題導向藍綠政治對抗，把不利的議題帶到有利的戰場進行對決。但不論各黨如何盤算，在這個議題上，台灣民眾應該為自己的健康勇敢發聲，讓民生歸民生，真正做一次擺脫藍綠政治框架的主人。

近來不少人稱美豬美牛是政治議題，高舉安全、經貿大戰略等等一堆不著邊際的大帽子為開放政策護航，但這些政治人物的慣性思維和民眾距離遙遠。對一般民眾而言，美豬和美牛就是單純的食安問題，也是每天必須面對的民生議題，而這些攸關民眾健康的問題，沒有顏色之別，更不該成為政治外交上交易的籌碼。

的確，今天不管藍綠執政，都會面對來自美國的壓力。但是當國內民意對美方要求高度反彈，或內部意見不一致時，就算台美關係再怎麼重要，執政者也無須照單全收。而國會不同的立場以及以直接民意作為政府後盾，往往能為台灣爭取到更大的利益。傾聽並善用人民的聲音而非一味屈服，恐怕才是面對美方壓力的正道。

回顧2016年英國脫歐公投，不就是在內部民意分歧，政治人物難以決定的情況下，由首相卡麥隆直接訴諸民意決定。雖然這個公投只是諮詢性而不具有法律強制力，儘管公投結果各方仍有意見，但至少英國的政治人物仍然願意遵循民意的決定。此刻，蔡政府不僅不該急於否定公投的意義，甚至把它推回藍綠對抗的場域，反而更應該藉此讓這個重大公共政策能夠經過公眾充分的論辯，而不是只有官方一面倒的說法，最後再由民眾做出決定。

兩年前的「核食公投」結果，不就讓蔡政府在面對日本政府的開放要求時，更有抗壓的底氣，而無須「卑躬屈膝」？但如今對蔡總統而言，公投與民意似乎不是政府對外談判抵抗壓迫的後盾，反而像極了扯後腿的絆腳石。

直接民主是補代議制度之不足，當政府已經不願接受民意機關監督，而在野黨也無力制衡時，剩下的就只能靠人民自己的力量。國民黨固然基於最大在野黨而有監督政府的責任，但是為了避免單純的民生議題被導向成藍綠政爭，其實不妨抱著「成功不必在我」的態度，結合民間力量，由民間團體領銜帶頭，讓這個公投回歸食安的本質。

此外，雖然台灣人食用牛肉比重較低，過去馬政府時代開放了含萊克多巴胺美牛的進口，是否也可把此次公投討論的對象擴大到美牛，讓民眾對這議題能有更多討論與表達意見的機會。與其批判民進黨「昨是今非」，民眾或許也期待國民黨能「昨非今是」。

如今看來蔡政府已決定在源頭放水，要大家自求多福，而最需要公權力保護的弱勢民眾反而遭到遺棄，自己的健康只好靠自己維護捍衛。有人會擔心公投無用，執政者未必遵守，但如果公投無用，蔡政府哪會急切地閹割《公投法》？如果擔心公投無用，那人民還是只能靠自己，用選票讓蔑視公投結果的政黨和政治人物得到教訓。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）