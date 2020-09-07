導演諾蘭新片《天能》，一上檔便引發熱烈討論，來自未來的危機一觸即法，你有機會拯救世界，你的選擇會是：一、什麼都不做，裝聾作啞；二、即刻採取行動，當仁不讓；三、加入邪惡陣營，為虎作倀。片名TENET，可翻譯成教條或宗旨，中文翻成「天能」，它是天賦才能，通天未領，更深一層意思，是逆轉宿命的能力。這項本領若交到三種人手中，下場將完全不同。

第一種人，智計過人，勇於放手一搏，總是能贏得先機，賺進大把銀子，如同片中的軍火商人。他知道扭轉時間的祕訣，能夠穿梭於過去、現在及未來，卻意外啟動了毀滅人類的機制，一如歷史上所有利慾薰心、慾望永無止境的帝王一樣，他無法說服自己活下去，最終決定要全地球的人類跟著他一起陪葬。

第二種人擁有天賦，充滿正義感，總是路見不平拔刀相助，如同片中主角一般，一旦知道世界即將毀滅，便熱血充腦，立志要當救世主，堅決的意志無人能擋。但他是否真的清楚自己的任務是什麼？目標又是什麼？自己往往說不清楚，思想及理論基礎之薄弱，常教自己大吃一驚。

第三種人可稱之為務實的旁觀者，他擁有超完美的技術，對現實掌握極為清楚，能夠冷靜分析進而做出決斷，關鍵時刻最能助人一臂之力，他經常把「事情發生了就發生了」掛在嘴邊，在時空旅程中卻是最游刃有餘的一位。

諷刺的是，一心毀滅地球的軍火大亨，只因得不到愛人芳心，衝冠一怒為紅顏；主角上天下海穿越時空的英勇行為，怎麼看都只是為了救那對無助的母子，雖然他跟美人什麼事都沒發生，英雄救美的行為很中二。看來科技再怎樣先進，都解決不了愛情的難題，任憑你是幾秒鐘就能破解熵的科學家，還是擁有數量龐大的鈽的野心家，也敵不過荷爾蒙作祟。

至於那位紅顏，口口聲聲不能離開她的寶貝兒子，恐怕才是導演最終想要提醒觀眾的重點：千萬別小看母愛的力量，敢對我兒子出手，老娘不會客氣。值得一提的是，這位寶貝兒子可視為地球的象徵，脆弱、不堪一擊，總是被權力者、野心家玩弄於掌股之間。為了保護他，關鍵時刻，你可願意扮演豁出去的母親？

全片充滿震撼特效及燒腦理論，但圍繞著的還是諾蘭的終極關懷：人類該用何種角度對待世界？電影終了，危機看似解除，卻安排了伏筆，天能再神，總有解決不了的問題，那就是人類過度膨脹的慾望及野心。人類能不慎乎？