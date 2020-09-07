新任考試院長黃榮村日前接受媒體專訪指出，未來廢或不廢除考試院，是由立法院發動修憲、全民複決，將由全民意志決定，考試院會提出利弊分析，但不會有特別主張；黃榮村並強調，就算廢除考試院，國家考試等考訓用業務仍有存在必要，因此必須「人隨業務轉」，如果業務移轉到行政院等用人機關，也應該要有獨立的考試委員會等單位，且應建立「監督與平衡」的機制。

長期以來，社會各界一直有改革或甚至廢除考、監兩院的聲浪出現；除此之外，解嚴後，政府過去所推動的7次憲改過程中，考、監兩院制度也曾是朝野政黨在修憲時，最常討論的修憲焦點。然而，皆因為考量修憲工程太大，或是維持「五權憲法」等敏感理由，最後得以維持考試院與監察院的原貌。

當前考、監兩院的主要問題並不在組織是否完全廢除，而是未來我國的中央政府制度，是否真要走向「三權分立」體制；抑或在現行五院架構下，如何發揮考、監兩院的公正功能；或者是去除考、監委員在行使職權時，有不獨立的爭議現象。

前總統陳水扁執政時期，部分考試委員的政黨意識形態太濃，在擔任典試委員長時，就曾堅持以閩南語方式命題，並將當時陳水扁總統在台聯黨慶的演講稿作為國家考題內容之一；甚至還有考試委員違反行政中立，公開替政黨候選人助選等情事發生。

然而，上述嚴重傷害考試院公正形象的事件，雖曾遭到輿論的批評，但部分考試委員仍然我行我素，主要原因，就是我國現行法制對這些受任期保障的考試委員，並無任何有效的監督機制。

雖然黃榮村公開表示，未來無論修憲的結果為何，他都會賡續地推動考試院業務，維持考試權獨立與考試公平性，不會有一絲折扣。上述言論，看似中肯，但仍無法徹底解決考試院的深層問題，即我國的考試委員甚或監察委員，一直都缺乏有效的監督或退場機制。

未來最有效的制衡及監督機制，應是透過修憲或修法程序，並參考歐美先進民主國家的國會制度，重新賦予我國最高民意機關立法院，除具有「同意權」外，亦應擁有類似「彈劾」或「罷免」考試委員的權力，這才是未來解決考試院定位及存廢的根本之道。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）