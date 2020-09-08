無色覺醒》王丰：美國怪獸橫行全球？軍工業國會複合體？（圖/美聯社）

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第713集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國怪獸橫行全球？軍工業國會複合體？」

在二戰之後，美國打造「軍事工業複合體」，形成像一頭怪獸，橫行霸道於全球各地，更成為一種軍工複合國會的惡質化循環。在美國「軍事工業複合體」運作之下，美國聯邦政府透過他的全球影響力，極其可能性的刻意在全球各地，製造區域或者國與國之間的矛盾，進而引爆戰爭。

「軍事工業複合體」（Military-Industrial Complex）簡稱「MIC」。中文簡稱「軍工複合體」。這個名稱最早是美國前總統「艾森豪」（Dwight David Eisenhower）在卸任總統的告別演說中說的。他說：直到最近的一次世界性衝突之前，美國仍然沒有軍工事業。一支龐大的軍隊和一個大規模軍事工業相結合，在美國是史無前例的。

其實艾森豪首先提出這個名詞，「軍事工業聯合體」，另外也被稱為「軍事工業國會複合體」（Military-Industrial-Congressional Complex，MICC），為什麼加了國會？這個名稱似乎說明，美國實行資本主義的所謂民主制度，它的本質就是一種政治利益分潤制度？

這個利益分潤制度至少涉及幾個有關方面，軍火商、五角大廈、美國政府、美國國會的重要骨幹。形成的利益共生、利益共享、利益分配的龐大集團。

美國「軍工複合體」把所製造的軍火，賣到全球區域或國與國之間的矛盾地區和國家，「軍工複合體」再把賣軍火賺來的財富，分潤給遊說有功的國會議員，負責製造戰爭的聯邦官員，甚至疑似總統及所屬政黨利益，然後不斷在全球各地製造更多的爭端，創造更多的軍事利潤，形成更強大的利益分潤食物鏈。

所以「軍工複合體」把美國打造成一部巨大的「戰爭製造機」，這部巨大的戰爭製造機，創造出巨大的軍火財富，並且為美國這一小撮人，創造源源不絕、越來越龐大的戰爭財富。簡單來說，全世界一路哭、美國就一家笑。全世界戰亂而人民罹難，美國的奸商政客卻在華盛頓數鈔票？

我們就以近幾年來排名前20名最多軍事支出的國家地區來看，除了本身有自己完整的軍火工業體系，如中國大陸、俄羅斯、法國等國，排名前20的軍火消費市場，美國至少可以吸收到，每年450億美元以上的軍火市場佔比，約佔全球軍火份額的25%以上，加上美國自己的軍火需求35%，加總起來約有60%，這還不包含排名20名後的國家地區之軍火需求。

美國「軍工複合體」總是給這個世界，不斷惹來那麼多的麻煩事。美軍事工業產業鏈，結合美國政治外交及全球戰略，形成國內外多方利益共構。所以美國的這隻怪獸集團，應是巴不得全世界天天打仗，這樣他們才會財源滾滾，也不在乎其他國家或區域發生戰亂，導致生靈塗炭與民窮財盡。

呼籲有良知的世界公民及台灣人民們，我們真的應該及時醒悟，不要再當幫人數鈔票的傻子了。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！