全球仍壟罩在疫情蔓延與經濟陰霾中，大陸卻加快建設開放型經濟新體制、構建新發展格局。從習近平以「開放」為主題的一系列談話，到北京升格舉辦服貿會，再到各部委密集發布一系列配套政策舉措，展現大陸新一波對外開放的行動力。

疫情導致美、日、歐等世界主要國家經濟前景不明，新興市場國家後勁不足，大陸決心在引導全球經濟發展的方向上承擔更多責任。後疫情時代，全球化進程能否繼續、如何繼續，很大程度上取決於中、美兩大經濟體，美國深陷疫情、大選、種族矛盾等問題無暇他顧，逆全球化、美國優先的政策方向短時間內亦難轉向；大陸雖面臨空前發展壓力，卻將實行更高水準開放作為突圍之策，這對於亞太地區乃至全世界的疫後重建，應是一個積極信號。

北京登場的中國國際服務貿易交易會（服貿會），前身是中國（北京）國際服務貿易交易會（京交會），2012年舉辦首屆，8年來已成功舉辦6屆，累計吸引參會方達184個國家和地區及近300家國際組織和境外商協會，累計實現意向成交額近5300億美元。2019年京交會升級為與中國進出口商品交易會（廣交會）、中國國際進口博覽會（進博會）同一級別的展會，大陸視之為對外開放的三大展會平台。

不同於此前舉行的「雲端」廣交會，北京服貿會採取線上線下相結合方式，大陸稱其為「新冠肺炎疫情發生以來中國舉辦的第一場重大國際經貿活動」，規模大、規格高，在當前國際經貿景氣低迷的環境下非常難得。大陸官方統計資料顯示，改革開放以來，服貿一直是大陸外貿逆差的主要來源，但近年來服務進出口總額已呈明顯上升趨勢，在推動更高水準的對外開放過程中，服貿的分量將更加吃重。

疫情衝擊當下，跨境旅遊、研發服務、技術服務、資訊服務、專業服務等服務貿易所受影響較貨物貿易更大，大陸此時升格舉辦服貿會，既為各國提供了重啟服貿進出口的機會和平台，也釋放出大陸在構建雙循環的新發展格局中對服貿領域的重視。許多台企在服貿領域擁有豐富經驗卻面臨市場萎縮的困難，不妨利用此次服貿會的平台，探索與陸企及外國企業交流合作、共同開發第三方市場的機遇和可能。

從習近平在經濟社會領域專家座談會上的講話、與印尼等國領導人通電話，再到主持中央深改委會議等多個場合，一再提出「建設更高水準開放型經濟新體制」、「堅定不移擴大對外開放」、「全面提高對外開放水準」等論述。同時，大陸中央深改委會議審議通過《關於推進對外貿易創新發展的實施意見》；海關總署新增12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點；商務部表示將深化中國─東協自貿區建設，推動RCEP年內如期簽署；發改委、工信部、財政部、人民銀行、市場監管總局、銀保監會、證監會等部門據悉也將就金融、貿易、製造業等領域擴大開放和優化營商環境繼續發布專項政策。

此外，隨著山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省自貿試驗區設立1周年，《海南自由貿易港建設總體方案》發布100天等時間節點接踵而至，大陸藉此加速推動制度化、結構性對外開放正逢其時。

值得注意的是，大陸還明確提出「越開放越要重視安全，越要統籌好發展和安全」、「統籌發展和安全，全面防範風險挑戰」，有關部門則調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，以規範技術出口管理，促進科技進步和對外經濟技術合作，維護國家經濟安全。可見，大陸已明確新時期擴大對外開放的主體思路，即在形成「全方位、多層次、多元化的開放合作格局」的同時，「煉就金剛不壞之身」。

大陸這種既擴大開放、又堅持底線的原則，應為民進黨政府借鑑。面對美國施壓，先有台積電被迫放棄大陸晶片市場，後有美豬美牛開放進口，台灣應如何在開放與安全中取得平衡，需有全盤思考與規畫。