印中邊界再度爆發爭執，兩國關係緊張之際，印度外長蘇傑生罕見批評美國，稱川普團隊改變了美國一貫對多邊主義的看法，企圖從擾亂的世局中獲利。美國正多方爭取印度落實印太政策，印度外長為何批判美國？

蘇傑生表示，美國在世界上扮演關鍵角色，在許多方面都是支點，許多國際大事圍繞著美國發生，美國一旦改變立場和行事方式，會對世界造成巨大的反響。美國的聯盟關係覆蓋全球很多地方，如今在很多方面改變了盟友關係，及對聯盟、國際組織的態度和效益評估，如聯合國、世界貿易組織，「我認為，美國正在攪亂世界，以便獲得更好的待遇」。

蘇傑生對外代表印度，他為何突發此言？主要是印度感覺到川普當局的承諾不如預期。直白的講，就是印太政策要利用印度擔當抗中槓桿，但又不願意向印度讓利。

蘇傑生沒有說出的台詞是，在北京幫助華盛頓對抗蘇聯時，美國敞開市場對大陸開放，但現在美國只追求對自己有利的政策，印度幫忙華盛頓變成抗拒北京第一線，卻沒有太多實質利益可得。

值得注意的是，蘇傑生在受訪中談到中國政策，他坦誠中印關係在很多方面非常困難，但最困難的部分是最近才有的。他要求印度採訪他的記者不要誤解，他沒有淡化當前形勢的嚴重性，兩國達成和解是當務之急，而且至關重要。不僅對兩國也對世界產生影響，他完全相信可以透過外交解決目前局勢的看法。

印度外長的評估，顯然和國內部分學者認為中印邊界將爆發戰爭大相徑庭。