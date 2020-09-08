美國總統大選投票日益逼近，政黨和人民之間對立氣氛越來越火爆。加上連續數月的種族迫害抗議事件，全美躁動不安，黑人仇恨感驟升高，保守白人團體也持槍亮相，接著又有槍擊傷亡事件。種種現象結合流露一股不祥徵兆，美國總統大選從來沒有像這一回那麼危險難測。

美國以民主人權立國，但它的擴張卻是依賴武力的，打敗西班牙、墨西哥，血腥殺戮驅趕印地安土著，接著平定南方州的獨立，又打贏兩次世界大戰。在此過程中，理順了聯邦之間法律和政權的關係，黑奴雖然是南北戰爭中的一項議題，但由於黑人人口少，所以核心是「白人應如何善待黑人」，白人可以控制住種族局面。問題是，到了過去20年美國國家治理能力弱化。

2000年，小布希以些微差距險勝高爾，兩派法院訴訟期間，民間情感嚴重撕裂，不過本質上仍是兩個白人領袖在經濟和國際政策上的差異，分裂並非本質的。2008年，歐巴馬在總統大選中大勝，表面上各界歡欣鼓舞，咸認美國種族平等又提高到新的境界，實際上深刻的分裂卻已經出現。歐巴馬雖然是黑白混血，但仍被歸在黑人，儘管他有白人菁英般的學經歷，風範迷人，但南方保守白人團體變得活躍，南方旗更常見，福斯電視台批評歐巴馬的言詞摻雜著鄙視和不屑。事實上，歐巴馬當選美國歷史上第一位黑人總統並不完全源於個人魅力，而是這一年白人人口已經降到約64%，歐巴馬只要獲得1/3白人的認同，就可穩操勝券。

美國種族人口結構快速改變，白人主政不再理所當然，造成白人中堅人口的深深恐懼，2016年大選，共和黨選出白人旗幟鮮明的川普，福斯新聞成天咒罵希拉蕊，幾盡抓狂，一些支持川普的激進白人團體揮舞納粹的旗幟。最後，川普輸掉總選票數，卻在白人保守州贏得選舉人票而最後勝出。川普當上總統，主流白人鬆一口氣，但是美國的分裂進一步惡化。川普當上總統後的每一天，紛爭不斷，他本人就是最大的煽動者，如今大規模槍擊案變得沒什麼大不了，種族性質的流血衝突頻傳。

儘管如此，為何仍然有這麼多人支持川普呢？答案只有一個，川普是維持美國作為白人國家最後的希望。如果川普輸了，白人絕望和憤怒會達成頂點。然而，如果川普贏了，難道黑人傷痛會更弱嗎？川普強調法律和秩序，然而沒有正義的法律和秩序等於合法的種族壓迫。選前一連串的暴動，包括推倒南方州內戰英雄雕像的現象，都是黑人歷史觀的反噬。歷史證明，當種族人口比例趨近而對立高時，民主和自由只會擴大分裂和矛盾，而不是緩和它。

這回美國總統大選帶著反體制的衝動，有別於1861年的「白人應如何對待黑人？」如今變成「黑人應如何對待白人？」，偏偏川普在通訊投票和開票時間等技術性問題上，直指選舉可能不公，又說他不一定接受敗選。反之，民主黨人則說要把他趕出去，甚至派軍隊執行。總統大選把話說到這麼醜陋，這麼殺氣騰騰，還真是第一次。這已不只是政治領袖風格使然，而是國家體系治理能力和社會相容性，已不足以控制或調和內在矛盾了。

美國主張民主、人權和種族平等，均為歷史發展中內部主要矛盾的道德救贖，從而延伸為對外的普世主張，然而，在新的歷史環境下，這些矛盾正快速累積到不可調和的爆發點，對外發狂式的強硬姿態只會加快觸發內部矛盾，總統大選就可能成為火種。