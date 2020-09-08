當代自有台灣的歷史教育以來，即規定必須先有課綱，再由各書商依照教育部所訂定的內容包括「主題、項目、條目、說明」等，依樣畫葫蘆，完成一本擁有執照十年，影響數以百萬計的下一代年輕學生。所以對於教科書型塑國家、民族與文化的認同，巨大到令人無法忽視的地步。這就是為何每一個取得政權者都絞盡腦汁、想方設法製定一部可以令其永久統治的教科書。

根據爭議多時所製定的108年中等教育歷史課綱，今年已進入第二年的「東亞史」，其教科書在萬眾矚目之下，也終於出現國人的眼前。一言以蔽之，這是一本「破碎的歷史」，其性質猶如「四格漫畫」的教科書。為何如此，乃基於一方面，它不甘心為「中國敵國」進行宣傳；可另一方面若是徹底清除中國史元素，則所謂的東亞史內容，恐將是一片空白，甚至如無字天書，造成現場的教學形成「老師不知如何教？學生不知學什麼？考試不知考何事？」的窘態。故而在左支右絀的情況下，更為了敷衍異議者，乃製定了如此一本凌亂、沒有時序，更缺乏前因後果的穢史。

南部某大書商出了一本《中國與東亞》的國二教科書，共有六章共計60頁，講述中國史，從商周到隋唐共約3600年。每章平均是600年，每一章10頁，正文約計1500字，換言之，每一年只有2.5個字的中國史文本。

因為文本實在是太珍貴了，可謂是「一字千金」，故而能載入史冊者真是鳳毛麟角，所以從部落到封建的敘述只有短短一頁，共計265個字，交差了事。從西元前770年西周結束，至西元589年隋朝建立，共計1300年只有4頁文本。從此，魏晉南北朝的奇書如：《文心雕龍》、《世說新語》從此消失在當代台灣學子的歷史記憶裡，更不必談哪些膾炙人口，也經常出現在台灣傳統戲劇的故事情節。

這一本國二歷史教科書的呈現，還會比先前高一的台灣史更可怕、更可惡，因為高中生至少還有一些基本的歷史觀念。可是對於國中生，中國史的知識猶如一張白紙，他們的反思與批判能力，完全不足以對抗這一穢史的負面衝擊。我們有理由悲觀，若是讓這本歷史教科書十年的洗腦工程，屆時，台灣年輕一代的歷史記憶，將徹底把中國史視為外國史，從此斬斷台灣與中國共同的文化與歷史脈絡。

現行世界各國特別強調在進行歷史教育時，對於學生閱讀能力的培養之際，為了服膺「去中國化」的政治正確，這本歷史教科書必須選擇反其道而行，它的編製不但已淪為四格漫畫的模式。尤有甚者，學生根本無法從文本當中培養對歷史的掌握，更不用說是思考能力，這對日後台灣子弟的閱讀能力，所會造成的百年傷害。這才是有志之士必須關照與關懷的。

（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）