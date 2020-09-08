由NCC制定的《網際網路視聽服務管理法草案》已經在9月3日正式公告上線，經濟部也於同日公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，即日生效。愛奇藝在台代理商歷經多次抗辯無效，於同日宣告將依法停止在台業務。

《網際網路視聽服務管理法草案》被俗稱是「OTT專法」，而「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」則是經濟部首次依《兩岸人民關係條例》以「例外禁止」的型態來限制陸資企業的公告項目。兩個規則的目標明確，就是要讓愛奇藝離開台灣，讓大眾誤以為中國大陸的影視內容能就此禁絕。

但是，要趕走愛奇藝，只要經濟部的禁止事項就夠了，民進黨執政下的陸資企業，本來就扛著卸不下的原罪，愛奇藝播大陸劇有罪，有線電視的大陸劇就沒事，兩者最大的差別就是播送平台差異導致審查機制不同。因應科技匯流及民眾需求而生的OTT平台，在政府不顧產業趨勢也不願與業者溝通的現況下，反而變成查禁對象，積非成是的錯誤政策正在扼殺台灣觀眾收視習慣轉型的最好時機。

尤有甚者，NCC主導的OTT專法，實際的作用對象是台灣本土及合法落地的境外業者。專法公告生效的當天，NCC也開了公聽會，現場不乏OTT產業的市場主導者及其所屬公協會紛紛對專法怨聲載道。公聽會進行當中，愛奇藝最後發言表示，「經濟部已經正式公告禁止事項，愛奇藝的業務即將結束，這個專法可以暫緩施行嗎？」聽來像是在為其他的業者擋箭。只是，鐵了心的NCC似乎是箭在弦上，不得不發。

簡單來說，無論是OTT專法，還是愛奇藝條例，都不合邏輯也不合常理。OTT專法嚴重妨礙業者營業祕密的自由，抓大放小的認定標準甚至讓業者不敢把餅做大，有了專法反而讓產業無所適從；而愛奇藝條例則是因為陸委會、經濟部及NCC都遍尋不著相關法令，只好量身打造如此這般的禁止條款，顯然是因噎廢食。

民進黨政府大刀一揮，台灣OTT產業得到了一套掐住咽喉的專法，而坐擁10萬會員的正版內容授權OTT業者即將撤離台灣，想必大量的網路盜版內容又將坐地而起。台灣OTT產業正在走回頭路，尚未萌芽就逼近窒息。

「愛奇藝事件」已經不是講法論理的層次，有些事情就算是合情合理，法規背後的意識形態還是欲蓋彌彰。兩岸之間的影視產業交流從未間斷，也不能斷。兩岸影視產業的競合與消長，非圈內人很難深刻理解其實質且具體的重要性。這次的專法與條例所帶來的嚴重性，不是一只公文就可言盡，那些已經習慣合法收視的消費族群，不一定會轉向其他合法平台，影視內容產業的損失，僅此便知。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）