近日媒體報導台灣某地方首長表示，台電目前10%的備載發電量太高，如果沒使用就是一種浪費。個人深表認同，備載發電始終都是一種浪費，額外增加發電設備與成本外，空汙排放更是一種沉重的負擔；但也能理解為了維持台灣的產業與民生穩定的用電需求，這應該是電力系統規畫上的必要條件。

面對逐步提升的再生能源容量，台電現有的太陽光電與風力發電系統都是採用不附加緩衝儲能裝置的直接併網模式，導致陽光充足、風力夠強時，發電量就高，反之則無法提供充足電力。而隨著政府為邁向2025年再生能源發電量達到27GW（占台灣總發電量20%）的非核家園目標，若未能同步搭配充足的儲能裝置，屆時10%的備載發電量將不敷實際所需。

台電也深知這個問題，正逐步在研擬相關儲能配套方案，如：儲能自動頻率控制（AFC）與日前輔助服務等試運行計畫。這類計畫簡單說就是台電向民間企業租賃儲能裝置納入其供電系統。但檢視台電的計畫執行進度，實際上是遠遠落後於政府再生能源發電規畫的期程，恐無法在提高再生能源使用比例的同時，同步降低備載發電量而仍能達到穩定供電品質的目標。

當然，在提高再生能源發電占比時，藉由設置適當的備載發電量或是區域型儲能裝置做為配套措施，確為目前能兼顧產業、民生用電需求與擴大再生能源應用的可行模式。遺憾的是目前台灣對儲能產品的推廣，並未有完備的規範可供遵循，導致發生諸多不合理的商業營運亂象，如尚未能先積極的建構完整產業鏈，來提升整體之品質效能與降低成本，而卻消極的要求業者繳交高額的儲能產品回收費用，這與歐盟採由政府提供資金給特定公司，委以啟動儲能產品回收計畫的做法大相逕庭。

另在採購標案中，不僅價格大幅偏低，在服務租賃的投標次數與服務年限的限制，更是有別於英國採不限制的激勵作為，完全沒有保障，諸如這些不可控制的營運風險，導致國內廠商根本不敢貿然投入儲能產業的研發，更遑論擴大生產與製造，長此以往，必然導致國內儲能設備無法配合政府之再生能源計畫需求，展望未來更會深遠的影響到儲能設備技術的精進與發展，喪失國際市場的競爭力。

（作者為台灣大學化學工程學博士）