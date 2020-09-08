媒體報導，我國駐海地大使古文劍9月5日與海地總統摩依士共同主持「強化海地電網系統計畫」動土典禮。這項由我國提供貸款，協助海地興建的太子港電網計畫，總經費高達1.57億美元（約47億台幣），創下我國與海地合作項目的最高紀錄。

摩依士總統2018年訪台時，曾與蔡英文總統簽署《聯合公報》，規畫雙邊合作領域，其中包括此項興建「大太子港輸電網」計畫。但是海地國會對此項貸款計畫有不同意見，始終未批准貸款合約。由於此項貸款案未能完全符合我方要求，以至於合作計畫遲遲未能啟動。

今年3月，當時駐海地大使劉邦治因「一件小事」，遭海地政府要求離境，同時要求台灣派任新大使。據知情人士指出，海地官方要求劉邦治離開，並非中國大陸幕後施壓，主因是雙方對合作計畫有歧見。

事實上，在劉邦治大使之前，民進黨政府曾經於2019年8月主動撤換駐海地大使，因為大使未能遵照民進黨政府旨意，與摩依士總統就合作計畫達成協議。劉大使去年8月赴任後奉命協商，結果卻引起對方不悅，直接要求我方撤換大使。

海地要求更換大使，表面看來似乎是「對人不對事」，其實更可能是「對事不對人」。合理的猜測是：摩伊士總統向我方催促此項請援案，我政府持保留態度，大使奉命向總統解釋，但是未能獲得總統諒解，雙方各持己見。

海地正式要求更換大使，可以解讀為給我政府鋪設下台階，希望我政府能明白其中的意涵，在指派新任大使呈遞到任國書時，同時帶去海地期盼的訊息，否則下一次更換的很可能就不是大使，而是大使館的國旗了。如今古文劍大使能夠與總統摩依士共同主持此計畫動土典禮，其中的緣由與轉折局外人不得而知。

筆者在海地工作期間，是馬英九總統執政，兩岸之間建立了外交休兵的默契。同時海地由浦雷華總統執政，兩國合作順暢，即使意見相左，也能經由溝通取得共識，不會有斷交的風險。

蔡總統就任後連斷7個邦交國。每次斷交，蔡總統總是指責中共金援外交，並重申不會與中共進行金錢外交的競逐，但形勢比人強，蔡總統有難以承受的斷交壓力。民進黨政府先折損兩位大使，最後在摩依士總統做出強硬姿態後才與海地達成協議，主事者的外交手腕真是令人嘆為觀止。

（作者為前駐海地大使）