海峽論壇即將舉辦，陸委會宣布最嚴「禁令」，極盡阻擾之能事，但國民黨中央拍板定案，由前立法院長王金平、國民黨祕書長李乾龍率團參加。海峽論壇雖被一些人諷為「統戰大拜拜」，但在台海緊張，兩岸關係及國共關係均渾沌不明的情勢下，即將舉行的第12屆論壇，有三點指標性意義。

第一，王金平已無黨公職身分，此次登陸卻由國民黨中央正式宣布，且黨祕書長李乾龍隨團，象徵國共平台重回正軌。第二，陸委會重話警告參加海峽論壇的觸法風險，但國民黨及黨主席江啟臣無所畏懼，以實際行動宣告國民黨不會淪為「小綠」。第三，王金平政治圓融、超越藍綠、堅持中華民族立場，多次傳出受邀擔任海基會董事長，王金平未來的溝通角色有想像空間。

在登陸參會消息披露之初，王金平曾以「我們走該走的路」回應媒體詢問，在前所未有的政治壓力下，王金平確定率團出席海峽論壇，重新品讀這句話，更富有深意。

首先，王金平口中的「我們」是誰，這對國民黨、民進黨乃至整個台灣社會來說，都是一個大哉問。眾所周知，兩岸、統獨是台灣內部最難有共識、撕裂最嚴重的議題之一。即便在藍、綠、白陣營內部，兩岸議題的共識整合都難上加難。綠營內部不滿蔡政府堅守《中華民國憲法》的聲音一直存在，藍營則剛剛走出兩岸路線左支右絀的困境，國民黨全代會以重申九二共識的「江八點」穩健定調。

王金平是「本土藍」最具分量的人物，也是最擅長溝通、整合朝野不同意見的「喬王」。王金平口中的「我們」當然可以先理解為藍營內部，蓋因過去半年內，要不要九二共識的議論紛紛擾擾，其中固然包含藍營對自身兩岸論述被動的焦慮，但也有綠營刻意挑撥分化、誘使國民黨放棄根基的策略。

在這個時間點，王金平代表國民黨出席海峽論壇，當然有為「江八點」背書的意涵。「江八點」儘管遭到深藍、統派的詬病，大陸輿論也有所質疑和苛責，但總體抓住了兩岸和平最基本的元素：「一中」和「反獨」。同樣，陸方決定邀請王金平、李乾龍以國民黨代表團的名義參加論壇，基本可以視為北京對江啟臣時代國民黨兩岸論述的認可，這也意味著，年初以來藍營內部、國共之間就兩岸路線的互疑與困惑已暫告一段落。

對於精於政治謀略、行事有分寸的王金平而言，此次頂住壓力登陸，不僅有整合台灣各色光譜、各個黨派的「考慮」，相信也有一定「把握」。台海情勢、兩岸關係的確已經瀕臨危險關頭，蔡政府又一直希望和大陸對話溝通，希望王金平此行當然不僅「代表」國民黨，而是傳達台灣主流民意對兩岸關係的憂慮和訴求。媒體報導，王金平願行前面見蔡總統，站在兩岸和平立場，自應樂觀其成。

如果王金平此行成功與大陸全國政協主席汪洋對話，並爭取到北京高層對維持兩岸和平發展、經濟合作、民間交流的公開或私下的承諾，相信蔡政府就不會重複過去的抹紅和攻擊，而能以超越黨派、站在全體台灣人民的立場，正視和肯定王金平的橋梁角色，並以此為契機，促進台灣社會對兩岸關係的共識。

同樣，王金平談到「走該走的路」，也令人感慨萬千。因為自從15年前出現「馬王心結」以來，王金平和歷屆國民黨中央若即若離的關係，以及與在野政黨的融洽互動，一直被外界揣測為王金平「要走自己的路」。但此次王金平不畏壓力登陸，其實也打消了外界各種猜測，「該走的路」比「自己的路」更凸顯出王作為「台灣公道伯」的自我標籤。

在目前情勢下，「走該走的路」對思考中美台大三角關係也有啟示。對大陸而言，北京高層已經對美國的極限施壓、脫鉤政策，做出「不隨之起舞」的決定。大陸維護中美合作交流大局，同理也應該呵護兩岸來之不易的和平發展，何必隨哪些占台灣民意非主流的台獨起舞？何必做出實質上配合少數台獨期待的兩岸脫鉤決策？

2020大選後，大陸內部對台鷹派聲音不斷，包括斷ECFA、經濟制裁、武統以及「放棄」國民黨等觀點。事實證明，國民黨並沒有自我放棄，在敗選和外部壓力的惡劣環境之下，還是守住了一中、反獨、支持兩岸交流合作的底線。大陸更不應該放棄國民黨、放棄兩岸和平，同樣也不應放棄和蔡政府、民進黨及背後支持他們的台灣民眾的溝通、對話和說服工作。

當然，一場「海峽論壇」、一次王金平的登陸，很難改變兩岸困局，更難撼動「中美結構性對抗」的大環境，但「信心比黃金重要」。只要兩岸和平的信心還在，兩岸走向「心靈契合、政經融一」的方向就不會迷失，這就是「我們走該走的路」。