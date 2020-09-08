蔡政府宣布明年開放萊克多巴胺美豬，農委會隨即公告包括內臟殘留容許量標準，等於從頭到尾全豬開放。面對這一波食安風暴，藍營縣市政府修訂自治條例罰則是必然趨勢，未來進口萊劑美豬闖台灣，中央地方執法不一，美豬亂台戲碼有得瞧。

自從蔡總統宣布開放美豬，農委會主委陳吉仲及衛福部長陳時中是最難為的兩位官員，兩人都曾賭上烏紗帽全力反對，如今卻改口為萊克多巴胺美豬辯護。更尷尬的是陳吉仲，一再以養豬戶子弟自居，當養豬戶質問為何台豬嚴禁、美豬就可以使用萊劑？陳吉仲舌頭就打結了。

雙陳卬勁說明萊劑美豬沒有食安的風險，諷刺的是教育部與國防部都已表示，不會讓莘莘學子及國軍弟兄吃到萊劑美豬，教育部更發函各級學校，宣布營養午餐限用國產生鮮食材，絕不用美豬。

可見開放美豬進口之前，相關部會都沒做好開放的準備。蔡總統雖否認開放是與美國有利益交換，但急於放行美豬美牛，不只牽動美中台三方關係，對國內養豬產業衝擊之大，絕非農委會祭出百億基金可以彌補，而蔡政府首要面對的是地方政府的挑戰。

國民黨執政的14位縣市長，已同步連署啟動食安公投，公投能否過關仍未可知，眼前可做的是修訂自治條例食安罰則。嘉義市已率先修正瘦肉精零檢出標準罰則，可處3萬至10萬元罰鍰，只要其他藍營地方首長跟進，未來萊劑美豬來台得選對地方，才不會受罰。

其實各縣市政府自治條例大都訂有不得檢出瘦肉精，包括台北市也一樣，只是以往都沒有罰則。未來縣市政府如自訂罰則，並主張這是《地方制度法》規範的「自治事項」，不是中央政府「委辦事項」，屆時中央地方開罰不同調，最後可能得看法院如何認定，絕不是「雙陳」說了算。