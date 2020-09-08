阿中都不知道!？加利口罩、美萊豬、豬油標示.. 政風處人呢？ 18:132020/09/08 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》阿中都不知道！？加利口罩、美萊豬、豬油標示．． 政風處人呢？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿中都不知道!?加利口罩、美萊豬、豬油標示.. 政風處人呢？ 《新聞深喉嚨》阿中都不知道！？加利口罩、美萊豬、豬油標示．． 政風處人呢？ #阿中 #不知道 #加利口罩 #萊豬 #豬油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 要逼中央把關美豬 李俊毅：難道讓各縣市設海關？ 23:322020/09/08 政治 陳時中「排骨便當說」 侯友宜：開放源頭你能把關的住嗎？ 11:262020/09/08 政治 美豬零檢出 黃偉哲：台南5年前早就開第一槍 12:132020/09/08 政治 國家隊有未爆彈？ 費鴻泰轟陳時中：為何還要等兩周才公布 00:192020/09/08 政治 又突襲！食藥署深夜預告：原料含豬脂散裝品免標產地 03:222020/09/08 生活 開放美豬的產業分析在哪裡？ 04:102020/09/08 時論廣場 查血汗國家隊 新北勞檢13家口罩廠 04:102020/09/08 社會新聞 萊豬進口只是第一步？醫曝：4年後美國恐要求萊劑在台使用 14:022020/09/08 生活 散裝豬油免標產地 陳時中滅火：月餅、抓餅都要標 10:432020/09/08 生活 短評／科學小飛俠上身 04:102020/09/08 時論廣場 言論熱門新聞 快評》印外長批美為哪樁 - 短評 - 言論 中時社論》堅持兩岸和平 走該走的路 - 中時社論 - 言論 大陸人看台灣》廣東妹子嚮往的台灣田園生活（上） - 徵文 - 言論 兩岸危機偵測：胡勇》馬英九終於知道錯了 - 名家 - 言論 桂宏誠》沒被統戰先被政府恐嚇 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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