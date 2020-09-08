大陸近期引發熱議的報導，非考上北大考古系的湖南留守兒童鍾芳蓉莫屬了，在微博短短留言引起起4億人追捧。並非她說了什麼動人的話，而是她為大陸3億農民工及3000萬留守兒點燃了希望，也顛覆外界對留守兒童絕望的看法。環境雖惡劣，但事在人為，鍾芳蓉證明了這一點。

西方媒體常提及大陸留守兒童的悲歌，兩年前《紐約時報》曾報導，13歲的貴州留守兒童黃凱瓏（假名）寫給廣東打工的父母一封信。她從一歲起就留給家鄉阿姨照顧，但直到13歲她阿姨輾轉換了幾位親友照顧，「我感覺自己就像一隻流浪狗，不想再這樣生活下去了。」之後到溫州，如今和男朋友生活在一起；約時還提到雲南偏遠農村8歲的男童王福滿，每天跋涉3哩上學，一位老師拍下了他髮上結滿冰霜照片，傳遍全球，引起社群媒體關注。

的確，大陸改革開放浪潮中，約莫3億農民工離開家鄉到城市討生活，他們就像凱瓏、福滿或鍾蓉的雙親一樣，割捨了親情，到陌生城市討口飯吃，沒有城市戶口的他們過著二等公民的日子，得不到任何福利，只能逢年過節返家，在農曆年形成全球最大移動潮。這批城市最底層的農民，造就了中國經濟騰飛，卻犧牲最可貴的家庭生活。

8個月大就託付阿姨的鍾芳蓉，是留守兒童吟唱悲歌之餘的異數。小學六年級畢業時，導師向她爺爺奶奶建議，芳蓉學習特別好，最好送她到市裡念書。芳蓉父親了解後說道，如果能用自己的血汗錢，給孩子一個好的起點，讓孩子不再重複他們的命運，他們願傾盡所有。

市裡是完全中學的寄宿學校，1年1萬2000元人民幣高昂學費，不是芳榮父親一個人扛得起的，於是曾回老家陪伴芳榮4個月的媽媽，再收拾行囊踏上廣東打工。芳榮很感激父母的付出，但當被問到兩代間情感時，用了「生疏」兩字。「一年只過年時見一次面，要我叫他們爸媽，真開不了口。」沒得選擇的農民工和留守孩童間深深相依，卻並不親密，有些苦澀卻更是淡淡的哀愁。

優秀的鍾芳榮今年聯考時考了676分高分，湖南文科第4名，成績一鳴驚人，但幾年下來，雙親每次見到她都只說4個字「盡力就好」。考上北大後，母親對無法照顧女兒18年的愧疚，依然無法釋懷。媽媽無法參與女兒成長過程，女兒卻給了她璀璨的回報。鍾芳榮受訪時拿著中國著名敦煌學者樊錦詩的自傳，進考古系是受了她的啟發。

美國史丹福大學曾做過研究指出，父母進城務工的孩子，學習成績明顯比父母在身邊的孩子差。但鍾芳榮顛覆外界思考，證明窮孩子實現夢想是可能的，她為3000萬留守兒童點燃了生命的希望。