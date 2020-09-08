蔡英文總統擔心兩岸擦槍走火，期待保持開放溝通管道以避免誤解和誤判，但台灣的政黨及團體將參加在廈門舉行的「海峽論壇」，卻立即遭陸委會以《反滲透法》等「國安五法」恐嚇伺候，並把海峽論壇定性為「統戰本質」的活動。閣揆蘇貞昌還加碼警告「任何人、任何政黨、組織都必須遵守國家法令」，彷如台灣被民進黨穿越時空帶回到了動員戡亂時期。

海峽論壇今年已是第12屆，何以一向視台灣自由民主具有優越性的民進黨，把將參加交流活動者「想定」成可能被統戰及有國家安全之虞呢？過去冷戰時期，我們不是要把自由民主的種子散播到大陸的每個角落？而此次國民黨將由前立法院長王金平率團前往，以他長年在最高民意機關的經歷，不正是推銷台灣民主價值的好時機？

民進黨政府配合美國戰略而「反中」，也讓當前兩岸激化對立日深，此刻民間人士及在野黨藉由參加海峽論壇，希望能夠化解兩岸間的誤解與敵對，這本也是有助於減輕蔡英文對兩岸擦槍走火的擔憂。只不過，民進黨「反中」的真正戰略目標，其實是對內營造長期執政的條件。因此，民進黨用法律威嚇將要參加海峽論壇者，乃至於先把他們貼上是潛在「賣台附中者」的標籤，也早成了慣常的威權作法。

然而，《反滲透法》是就受滲透來源之指示、委託或資助，進而捐贈政治獻金、參與選舉活動、從事遊說及觸犯若干刑法規定時，才構成觸犯該法。民進黨搬出《反滲透法》既是以權力威嚇，更要將參加者抹紅成台灣的「內部敵人」。又如搬出所謂「國安五法」威嚇，但卻說不出參加論壇的過程中，可能涉及違反哪項法律及條文？台灣人民參加公開舉行的論壇，竟有勞政府公開警告，這還能算是自由民主體制嗎？

全名為「統一戰線」的「統戰」，在台灣卻被錯誤理解為「收買」、「欺騙」、「陰謀」或「統一台灣的戰爭」。事實上，統戰是指在共同利益或認同的價值上尋求統一，進而在這條戰線上取得合作的機會。同時，統戰是中共要由弱小變強大的重要策略，隨著完成建政對其效用的重視，若非減少就是已有了轉變，且往往遇有穩固政權之需時，才又加大對統戰的運用。

2015年9月中共頒布《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》，於第4條規定了統戰的對象是民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識分子、少數民族、宗教界、非公有制經濟人士、新的社會階層人士、出國和歸國留學人員、港澳同胞、台胞及其在大陸的親屬、華僑和歸僑及僑眷等，可見統戰絕非只針對台灣。而第30條規定對台統戰的主要任務是「堅持一個中國原則，反對台獨分裂活動，廣泛團結台灣同胞，鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎，在實現中華民族偉大復興進程中完成祖國統一大業。」

由上可知，台灣若真是個自由民主的社會，人民的腦袋怎會那麼怕統戰？難道我們不會在兩岸交流過中，找到能為台灣增強與服務的利益？其實，中共目前的強項在增強國力的能力，並非統戰，但統戰卻成了民進黨打壓反對者的藉口。

（作者為世新大學兼任副教授）