大陸的海峽論壇舉辦在即，國民黨宣布由前立法院長王金平率團出席。雖然陸委會祭出警告，不樂見國人參與，不過王認為兩岸之間還是要有一個相互交流的場合，避免台灣捲入中美關係緊張裡，因此在目前紅綠不相往來的情況下，就需要國民黨來扮演這樣的角色。

關於國民黨的兩岸定位，自年初敗選以來，社會各界多有討論，也成為這次改革的重中之重，最終通過「江八點」，將「中華民國的九二共識」作為軸心。不過部分藍營人士卻對新的兩岸論述有所質疑。包括國民黨中常委在會議上表示，國民黨的兩岸論述需要對岸認同，不能單方面修改；或是競選過黨主席的張亞中認為「江八點」讓民進黨笑了，中共不可能接受，藍營是在放棄兩岸核心論述；綠營則老生常談地批評九二共識就是一國兩制，國民黨仍然背離民意。不過這些批評是否有理，或是側重面向與這次改革出發點有所不同，則仍需考慮到許多環節。

首先，撇除掉將中華民國派視作小綠的論述，藍營對江八點的理性批評，主要著墨在兩岸論述是否需要在意對岸態度。任何互動，重視對造自然是常理，但要到什麼程度，其實得回到國民黨在兩岸關係裡扮演的角色來說起。

在過去，通常用統獨光譜來看待台灣與兩岸政治，但事實上還有另一個更高層次的重要指標，那就是台灣社會與大陸社會的距離。從「民心距離指標」來看，國民黨的位置無疑就應在中間，應扮演台灣社會與大陸社會的溝通橋梁。這個角色，是共產黨和民進黨都無法做到的，也是國民黨最核心的價值所在。

從此來看，協助台灣與大陸社會溝通交流，進而維持和平穩定，就是國民黨在兩岸關係裡最重要的任務和使命。也是為何這次藍營要冒綠營追殺風險，參加海峽論壇的緣故。所以說，堅守在兩岸的角色，維持國民黨的自主性，其實才是藍營最為核心，對兩岸能做出的最大貢獻。

然而從2014年至今，藍營在許多時候卻由於過於重視大陸菁英而非基層民眾，造成買辦掮客、論述不清，以及綠營抹紅等問題，於是失去與大陸或是台灣社會對話的功能。一旦國民黨無法扮演兩岸橋梁，則兩岸關係在缺乏溝通的情況下，必然走向衝突，如同當前局勢。無論是大陸菁英誤判台灣民意，提出「習五點」造成兩岸離心，抑或是民進黨持續蔑視大陸民意變化。

一言以蔽之，國民黨要有自主性，才可能獲得台灣民意支持，而有台灣民意支持，才可能與中共對話而不失去自主性。如此，才能扮演兩岸和平橋梁，避免衝突，從這個角度來看，此次國民黨的改革自然就勢在必行，從中華民國本位出發，在重拾台灣社會信任的同時，也把大陸立場拉回到能與台灣社會溝通的基點，創造兩岸穩定的基礎。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）