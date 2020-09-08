被許多人認為是抗疫英雄的衛福部長陳時中，屢屢被好事者點名參選台北市長。對此，陳時中表示，展望前景，他須面對疫情、美豬食安和健保相關爭議等3大難題。他擔心，這3支箭自己不知躲得過否？

關於陳時中是否有機會代表民進黨投入2022選舉，行政院長蘇貞昌完全不掩飾他的不認同。當他被媒體問到民進黨要不要舉薦陳時中選台北市長時，蘇貞昌的回應是，政治人物要努力回應選民的期待，就像爬樓梯一樣，沒有爬好的話會摔倒。面對長官如此大白話的「噹」他，陳時中說，他會量避免跌倒受到傷害。所以，陳時中是有企圖心的，那麼，樓梯當然還是要爬的，只是得小心謹慎。

作為中央疫情指揮官，陳時中的表現褒貶不一，但不可否認，他確實是防疫團隊裡的「阿信」，大小事無役不與。自指揮中心成立以來，長達140天，陳時中天天開記者會，有時甚至一天開兩場，為的是及時向國人說明疫情發展，創下官場的歷史記錄。甚至有國外媒體很驚訝，防疫做得不錯的台灣，最高層級的指揮官居然「只是」一位部長級的官員，其他國家不乏是由閣揆甚至總理親自擔綱。

近日，陳時中甚至下了封口令，規定美豬相關事項必須由他統一發言。這可以解釋為大權獨攬，也可以視為勇於任事，但重點是，從防疫到美豬，整個內閣彷彿只有陳時中一個人在做事，相形之下，包括高升行政院副院長的沈榮津，甚至蘇貞昌自己，都成了可有可無的配角。

因為口罩國家隊而被吹捧為最強歐吉桑的沈榮津，在口罩國家隊出包後，居然可以像沒事人一般。照理說，沈榮津是最該為口罩弊端負責的人，不過，他命好，至今仍繼續神隱納涼。

而蘇貞昌除了整天出一張嘴，外加超級愛曝光，不斷出現在政府各式各樣的廣告DM上之外，也實在看不出這位老驥伏櫪的回鍋老院長，到底做了什麼實事。

包括正副院長在內，官員們似乎都可以回家洗洗睡了，因為陳時中一夫當關，一肩挑起了整個防疫、食安的重責大任。老實說，截至目前為止，蔡英文的第二任，有一半以上是陳時中扛起來的。他為了防小明、護美豬，什麼冷血無情、不合邏輯的幹話、渾話都敢狂噴，如此雖千萬人吾往矣的赤膽忠誠，當然是民進黨之寶，豈能不珍惜？

之前甚至還有人力拱陳時中參選世衛組織的祕書長，可見他優秀傑出到都可以出國比賽了。這樣的人別說選台北市長，就是選總統，民進黨內誰敢曰不宜？不料，蘇貞昌竟然還好意思提醒陳時中說，如果想要更上一層樓，樓梯可要爬好欸，別跌倒了喔。話中有話、酸度破表。

老實說，陳時中如果在爬樓梯的過程中出了什麼狀況，自己人架枴子、埋地雷的可能性最大。所以，心存鴻鵠之志的陳時中，最該擔心的不是那3支箭，而是綠營射出的背後冷箭。

（作者為資深媒體人）