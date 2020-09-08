某財經名人上周在臉書上聲稱一家台積電即可撐起台灣的綠電產業，真的嗎？

該評論指出台積電集團去年用電143億度，2022年3奈米量產，每年將增加用電70億度。台積電日前加入全球再生能源組織RE100，承諾到2050年百分之百使用綠電。該評論基於這些數據聲稱台積電可撐起台灣的綠電產業。

這種說法顯然以為再過兩年台積電每年用電約220億度，若全部使用綠電，超過蔡政府2025年光電風電總發電目標400億度之半，一家台積電就可抵綠電半壁江山，稍加誇大說一家台積電撐起台灣的綠電產業也不為過。這種誤解是搞不清楚用電量（度，瓩時）與裝置容量（瓩）是兩碼子事，而裝置容量才真正決定綠電度數上限。

以台積電24小時不間斷生產的特性，特別不合適使用一方面間歇性發電，另一方面靠天吃飯，容量因數（每年發電時數）極低的綠電。24小時不間斷生產表示就算用電量很大，但需要的機組裝置容量相對較少。台積電生產24小時不間斷，即使在2022年用電220億度，需要之裝置容量僅約250萬瓩，表示台積電購買綠電裝置容量最多不過250萬瓩。因為即使採購超過最大用電需求裝置容量的綠電，因為無法消受，也只好棄電。

但蔡政府目前規畫2025年太陽光電裝置容量2000萬瓩，離岸風電550萬瓩，陸域風電120萬瓩，總裝置容量2670萬瓩，台積電最大採購綠電250萬瓩也不及綠電總裝置容量的10%，如何撐起台灣綠能產業？RE100的承諾是30年後的2050年，以台積電用電特性，屆時在國內採購綠電之裝置容量仍極為有限，2050年台積電也只能以在國外購買碳權方式達到承諾，如何撐起台灣綠能產業？以台積電24小時生產的特性，特別合適使用可24小時不停發電的核電，單單核四商轉就幾乎可以供應台積電全年用電。1985年台灣六部核能機組完工，與之後台灣半導體產業全面起飛有很強的關連性。

台積電目前只需符合「用電大戶綠電條款」，就是在5年內建置契約容量10%的綠電。以台積電契約容量250萬瓩而言，只要有25萬瓩的綠色電裝置容量即可。今日台積電與沃旭簽約購買離岸風電裝置容量92萬瓩已遠超過法定要求。台積電依法要求的裝置容量不到綠電總裝置容量1%，向沃旭購電的總裝置容量也不及綠電總裝置容量的3.5%，一家台積電如何撐起台灣綠能產業？

由以上分析可知所謂一家台積電可撐起台灣綠能產業是天大的誤解及誤導。(作者為台灣能源部落格版主)