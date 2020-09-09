無色覺醒》賴岳謙：國民黨新兩岸論述！憲法九二沒有共識？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第714集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「國民黨新兩岸論述！憲法九二沒有共識？」

國民黨第二十屆第四次全代會，在台北國父紀念館順利落幕。此次全代會外界最關注的，莫過於國民黨未來的兩岸政策走向。

從今年初總統大選到高雄市長補選，國民黨都以落敗收場，黨內元氣大傷，全黨彌漫著失敗主義氛圍。當國民黨內部檢討敗選時，部分人士忽略黨內「放話文化」的陋習、各大佬等不團結等因素，將矛頭對準「九二共識」，認為是國民黨的包袱，批評九二共識與主流民意不符。

就在國民黨代表開會前，黨內高層都將「九二共識」視為燙手山芋，敬而遠之。卻忘記2012年總統大選，馬英九與蔡英文正面對決，當時馬政府的執政績效不如預期，已經激起部分民眾不滿的聲音，但仍就與來勢洶洶的蔡英文在九二共識的議題上，正面交鋒辯論，最終馬英九也順利連任成功。

時隔四年，馬英九在卸任前夕與習近平於新加坡達成歷史會談「馬習會」，不僅為兩岸關係翻開新頁，也確立「九二共識」是兩岸共同的政治基礎。當時準備接任總統的蔡英文，對兩岸政策的態度也相當曖昧，對外界的質疑始終秉持著「維持現狀」的答案，同時也間接訂定民進黨的兩岸主張。

蔡英文上任後，隨之翻轉對兩岸關係的態度，違背選舉時的承諾。甚至在競選連任期間大力操弄香港議題，營造反中情緒與挑撥兩岸人民的情感；反觀國民黨，不僅無人出面為「九二共識」辯護，在兩岸議題上顯得畏畏縮縮，迴避戰場、東躲西藏，大選慘敗後卻回頭指責「九二共識」。

國民黨隨後進行改革檢討，黨內開始傳出要「九二共識」走入歷史的聲音，隨即引起軒然大波，甚或民眾不樂見國民黨的政策，漸走向往民進黨靠攏，之後便無相關消息再傳出。

反觀綠營，民進黨政府對於台獨的立場日趨強硬，對外政策完全倒向美國，呼應川普政府對中國大陸的反中政策。民進黨政府與川普政府，不斷刺激對岸神經，直踩中國大陸底線，也激起台海局勢的緊張對立。

當中國大陸解放軍與美國軍隊在台海中線的航行動作，都比以往頻繁許多，也刺激著台灣民眾，對於民進黨兩岸政策的討論聲音。當然也直接影響到蔡英文的支持度，民調開始有下滑的趨勢，近期有可能出現「死亡交叉」。國民黨似乎感受到民意翻轉的風向，也開始調整黨內的兩岸論述，確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等八大主張，並強調中華民國興亡榮辱為國民黨責任使命。

但對於兩岸民眾的身分認同，與課綱調整的去中化方向等細節，卻沒有提及相關的對應主張，因此國民黨的兩岸政策主張對許多議題則依然模糊，未來國民黨這個仗要怎麼打，仍值得我們繼續關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！