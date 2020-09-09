台股在7月底攻破了維持30年的歷史高點12,682紀錄之後，近一個多月來收盤指數始終無法有效站穩，讓行情拉回整理的壓力漸趨沉重。不過就長線趨勢來看，全球低利率的環境，為股市提供源源不絕的資金彈藥，在多方重整步伐之後，隨時仍有再攻的機會，一般相信，這不過是股市多空循環中的一段插曲而已。值得留意的是，在這波股市漲漲跌跌的日常中，一股足以影響未來市場交易秩序的新勢力及新趨勢正在快速作大中。

台股今年在最壞的基本面情況下，演出了一段最好的多頭行情。但過去作多最賣力的外資，今年轉以美股為主戰場，前八月在台累計賣超6,355億元。本土投信法人雖加碼買超523億元，但規模遠小於同期投信新募得的台灣股票型基金規模近700億元，顯然是散戶投資人不斷挺進，成了支撐台股的主要勢力 。

根據交易所的統計，今年前八月新開戶數增逾84萬，累計開戶數來到2011萬戶，突破2千萬大關。開戶人不重複數也突破1,101萬。此外，大戶、中實戶都回籠，第二季成交5億元以上的大戶增加到1,674人，交易1～5億元的中實戶也來到15,245人，雙雙創下有紀錄以來的新高。而今年前八月投資人交易實動戶數也來到430萬戶，已超過去年全年的370萬戶。

投資人除了開戶數激增，實際交易金額也明顯成長，累計前七月散戶交易占比較去年同期增4個百分點，來到64.6％，本國法人及外資占比各為12.1％及23.2％，分別減少了2.9及1.2個百分點，這是十年來散戶在市場的交易占比新高。宣告散戶重拾台股主導權，也牽動市場結構大改變，新的股市生態逐漸成形。

過去散戶資訊欠缺及落後，在股市籌碼換手的過程中，往往承接到市場最後一棒，成為多頭市場最後一隻老鼠。但是近年來隨網路發達，法人與散戶的資訊落差漸縮短，尤其在台股正式進入逐筆交易之後，散戶不想被坑殺，也可以從下單方式著手規避搶高殺低的風險，讓法人掌控市場的優勢大不如前。

這波新進場的散戶投資人已不再是盲目追求投資明牌的小股民，吸引他們開戶進場的動機各不相同，這之中有只想逢低承接的中長期投資人；有短線不管漲跌，只想混水摸魚的賭性堅強投機者；也有鎖定套利交易的中實戶，賺價差也同時賺退佣；當然也有只想定時定額慢慢累積財富的小股民，這些散戶一棒接一棒的進場，不僅打亂了法人的操作節奏，也漸累積出實力，甚至反手大洗法人籌碼，讓法人在買點，賣點的掌握上比以前更難掌握。

最近幾年來市場上多空雙向發行的衍生性投資商品大增，避險交易盛行，在市場上也發揮了部分動態穩定的作用。不論行情漲跌，經常可見市場上現貨多單跟避險空單呈現同步增加的情形，顯示策略性投資的交易已逐漸改變過去單純看多或看空的單向式操作，而此趨勢興起，也大幅降低了當股市遭遇黑天鵝事件突襲時，會出現流動性風險的機率。

最重要的是，當沖降稅及逐筆交易實施，正帶起國內高頻交易的新趨勢崛起。國內自2017年中實施當沖交易稅減半的措施以來，市場當沖交易占比從原本不到10％，增加至目前維持在日均三成以上水準。

日前集中市場當沖占比一度來到39.4％的史上第三高，已被認為是短線過熱的大警訊，因為過往僅兩次出現當沖占比觸及四成的情形，都出現在2018年指數攻萬點不過時，雖然之後證明長線行情續漲，但短線上仍然造成指數近一成的壓回。

當沖依然被視為是偵測短線過熱的重要指標。然而，國際市場上的對沖基金交易愈來愈盛行，當沖已不再是散戶做無本生意小賭怡情的賽局，這其中有愈來愈多的金融大鱷參與，連中實戶也愈來愈熱中於程式交易，國內此風氣才逐漸打開。

今年中逐筆交易實施之後，投資除了比研究功力，還要比電腦下單的軍備投資及速度，透過程式交易做高頻交易的投資人開始增加。散戶當沖在高頻交易市場不過占小小分額而已。

以國際情況相評比，日本，歐洲高頻交易占比都逼近五成，美國則逾七成以上。日前金管會已表態，為了活絡市場交易，將積極爭取當沖降稅在明年底到期後延長實施。未來當沖降稅繼續，在交易成本更低的利誘下，不論是法人，或散戶，國內市場來自高頻交易的占比還有很大的成長空間。

除此之外，10月政策將推動新的盤中零股交易新制上路，預計會繼續吸引更多散戶回歸台股投資。

今年新進場的投資人共同特色是35歲以下年輕人占新開戶數的一半以上，他們資金實力雖稍弱，但投資膽識十足。在今年上半年當外資大賣台積電及台股時，小股民卻勇於買入，最後扭轉劣勢，一戰成名，成了抗疫成功之外，另一個讓台灣人感到驕傲的事蹟。現在美國大選逼近，外資在台股又見調節賣壓，散戶小蝦米能不能再次戰勝大鯨魚？勢必成為市場接下來的關注焦點，也是牽動行情漲跌的重要變數之一。

(工商時報)