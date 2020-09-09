第十二屆海峽論壇即將在廈門舉辦，陸委會提出「三項禁止」與「一個警告」，對反對黨與支持兩岸和平發展的團體和個人極盡威脅之能事，但國民黨仍決定由前立法院長王金平、祕書長李乾龍率團參加，陸委會隨後發表聲明，對王金平與會改採軟調，提醒依法不可締盟、簽署協議、備忘錄。

自民進黨2016年再度執政，兩岸官方交流中斷，民間交流漸趨困難，蔡總統第二任期更因為美中衝突激化，從科技戰、貿易戰、地緣政治對抗延伸到軍事競爭，兩岸關係隨之陷入20年來最緊張時刻。前美國在台協會處長包道格8月就曾示警，台灣是最可能被操弄且突發危機的地方。

蔡總統今年5月就職演說中強調，願意與大陸展開對話，為區域安全做出更具體的貢獻，並將秉持解決問題的開放態度，負起責任。她就職以來，對外尚能遵守憲政體制，並未逾越分際；對內卻緊跟著美國的戰略腳步與大陸對抗，並以切香腸方式推動隱性台獨，如邀捷克議長韋德齊、美國衛生部長阿札爾來台，護照改名等，兩岸關係加速惡化。

從兩岸關係危殆，紅、綠官方交流全面斷絕的角度來看，國民黨出席海峽論壇意義重大。不只對藍營有意義，對蔡政府及兩岸關係關係前景亦復如此。

就國民黨來說，出席海峽論壇，最主要的目的與任務，就如同王金平所說，在於兩岸的和平穩定。也就是在兩岸敵意對抗的環境下，尤其近年大陸社會武統聲浪高漲，此行可以傳達台灣社會另一半民意，對兩岸和平的期許。對國民黨來說，將是江啟臣上任後首次與大陸的官方互動，這不只有助於修復國共之間的冰冷關係，並且也能驗證藍營的新論述，是否能因應新時代的兩岸關係。

蔡政府表面上如陸委會和行政院長蘇貞昌，對國民黨赴海峽論壇看似態度強硬，實際上卻是先硬後軟，國民黨正式宣布後，並未顢頇動用國家機器阻擾，陸委會甚至發表新聲明，改變最初的強硬姿態。陸委會改變態度，應該與蔡總統對台海情勢緊張的認知有關。蔡日前與澳洲智庫的視訊會議上，就呼籲各方應審慎約束，避免兩岸衝突，表達對台海擦槍走火的擔憂。

第三，海峽論壇雖然屬於民間交流，並非官方或是政治性強的場合。然而在兩岸官方斷線情況下，基層互動成為維繫兩岸關係穩定的最後一道支柱。尤其考量國共論壇停辦多年，海峽論壇的重要性與政治意義，已超過原初設計。值此兩岸關係20年來最緊張的時刻，以及全球疫情危機，兩岸社會更需要海峽論壇的存在，作為兩岸重開機的起點。

無論兩岸任何一方，海峽論壇對當前兩岸關係可能產生的緩和與改善之效，都應該重視並珍惜。即使表面上主角是國民黨與共產黨，但考量到王金平獨特的經歷、政治經驗與智慧，包括不斷傳出可能接掌海基會的風聲，主動表示行前願面見總統或返台後向總統報告，甚至表示此行有自己想表達的理念，將會自己擬稿，國民黨給的意見僅供參考，王金平將不只是國民黨的團長，而會有更高層次的思考，創造兩岸和平的契機。

不過，即使王金平有心，蔡政府有意，但在目前中美競逐和綠營反中的戰略大環境下，扮演兩岸和平穩定力量的關鍵角色，還是在國民黨，而不會是民進黨。國民黨必須認識到，未來的兩岸關係，只會更險峻，不會更平穩。要想追求兩岸和平，藍營就有責任不要讓大陸社會對兩岸關係絕望。替小明、陸生和陸配爭取權益，參加海峽論壇都只是基礎工程，對國民黨來說，更重要的任務，是要讓民意趨向回歸正道，不再將大陸視作寇讎，眼裡只有對抗，而沒有合作。

即使民進黨高呼抗中保台，實際上仍希望維持現狀，不但無意實現台獨黨綱，過去認定ECFA是「糖衣毒藥」，如今卻公開呼籲陸方不要終止。最為諷刺的是，執政已超過4年，投入大量國家資源推動新南向，對陸出口比重卻頻創歷史新高。蔡政府治理下的台灣，仍然脫離不了與大陸合作交流的大潮流、大趨勢，未來的兩岸關係，絕不能繼續對抗，一味蠻幹只會讓局勢不可挽回。這是國民黨的責任，也是兩岸和平的關鍵。