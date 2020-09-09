川普連任希望越來越濃，他從落後中奮起直追，手段沒有下限，選情卻上揚。支持川普的華裔選民明顯過半，華人為主地區的台灣、香港樂得川普連任，連被川普痛擊的中國大陸也切盼川普連任成功。全球華人何以偏愛大美國主義的川普繼續坐轎？

川普人品極其卑劣，白人至上主義溢於言表，歧視少數民族狀不可名，遏制中國更是不遺餘力。這樣的川普還能得到華人偏愛，其理安在？

許多美裔華人選民今年轉投川普旗下，從網路言論以觀，華人支持川普的聲量遠高過拜登。以往由於民主黨被認定護衛少數族裔和弱勢群體爭權利的作為多於共和黨，所以非裔選票9成流向民主黨，其他少數族裔也偏愛民主黨，華裔亦同，競選公職成功者8、9成都從民主黨籍起家即為顯例。川普崛起後，在大陸新移民劇增的背景下，華人偏愛民主黨的傳統生態被顛覆了。深層原因是，民主黨意識形態與政策偏向溫和的民主社會主義，而眾多大陸華人受夠中共社會主義，於是逢左必反，加上近年民主黨的政策路線向以及眾多新老政客向極左靠攏，致使部分華人對民主黨深惡痛絕。

民主黨人偏向大政府的路向也不大對華人胃口。他們強調人權、平等、政治正確，偏好增稅、劫富濟貧，狀似搞齊頭式平等，導致政府赤字增高，以中產階層自居的華裔普遍感到自己被剝好幾層皮。至於福利氾濫浪費、懶人獲益、微罪不舉、釋放輕罪犯、大學入學申請傾向平權和族裔配額，不是侵犯華裔權利，就是違背華人的價值觀。即使今年黑白警民衝突和「黑人的命也是命」（BLM）運動鬧得沸沸揚揚，雖是爭取少數族裔的基本權益，但打砸搶和縱火等行徑十分囂張，且民主黨執政的州市更加嚴重，難免加深保守心態的華人對自由派更加厭惡與排斥，一些華人與川普和保守派白人強調「法律與秩序」的立場親近。

川普以強硬手段遏制中共，獲許多華人鼓掌叫好。深懷民族主義意識的華人固然十分反感，但許多新移民遠離中國的緣由是因為對中共過往的劣跡深惡痛絕，對現在中國大陸與西方價值觀越來越不以為然，所以川普狠力壓制中共的做法很能博得他們的好感。由於挺母國的民族感情猶存，許多華裔在中美激烈交鋒下，出現民族認同、祖國情結或美式價值觀之間的糾結矛盾。有人固因美國「仇中」作為而痛恨川普，更多新移民卻是看在眼裡，暗爽在心裡。台灣和香港許多仇中或反共人士懷著類似心裡，他們看到一個有狠勁也有辦法敲打中共的巨人，心理不勝快慰。

華裔在美國選民的占比微不足道，川普棒打中共不是要博華裔的歡心，而是在取悅美國人越來越盛的反中狂潮。這也投合台灣眾多懷民主心與反共情者所好，許多民眾眼見川普制中與愛台舉措綿延不絕，雖被川普比喻為「筆尖」小不點，還是對他感激涕零。反中親美的民進黨政府為了緊緊抱住美國，更是使出渾身解術，諸多媚美的媚態已到驚世駭俗地步。香港半數民眾爭普選不可得，求民主沒希望，因而寄望強悍如川普大爺者制裁北京與港府，幫忙「攬炒」大計，好讓中共與「港共」感到痛，吃到苦。

大陸內部的不滿中共政權者和民族主義者，雖然志氣不合，但熱愛川普卻是有志一同，民主派樂見川普削中共威風，民族派欣見川普壓低美國國際地位，搞壞美國國內凡百事務，可以讓川普為中華民族的偉大復興做出貢獻，於是欣然獻上「川建國」同志的雅號。川普沒使美國變得偉大，但已使他在多數華人心目中變得偉大。